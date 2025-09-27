На Волині чоловік сів за кермо напідпитку та злетів у кювет — постраждало 5-місячне немовля

Унаслідок аварії ушкодження отримали сам водій і троє пасажирів, серед яких — 5-місячне немовля.

У селі Солотвин Ковельського району трапилася ДТП, у якій постраждало немовля. Правоохоронці затримали водія та відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє поліція Волинської області.

Інцидент стався 26 вересня. 44-річний водій автомобіля Hyundai, перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Машина перекинулася.

Унаслідок аварії різного ступеня тілесні ушкодження отримали сам водій і троє пасажирів, серед яких — 5-місячне немовля. Постраждалим надали медичну допомогу.

На місці працювали слідчо-оперативна група та медики. Водія затримали у порядку статті 208 КПК України.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

