В Гоструда разъяснили, что не считается моббингом на работе

Смена должности или зарплаты в рамках закона не является моббингом.

В трудовых коллективах возникают разные ситуации, но не все из них подпадают под определение моббинга. Важно различать, где речь идет о притеснениях, а где об обоснованных действиях работодателя или конфликтах, не имеющих системного характера.

В Гоструда напоминают: согласно требованиям трудового законодательства, работодатель обязан правильно организовывать работу, заботиться о производительности, дисциплине, соблюдении трудовых норм и безопасности работников. Среди его обязанностей также профилактика моббинга и создание здорового психологического климата в коллективе.

Работодатель должен предотвращать давление на работников, проводить информирование и обучение по теме травли на работе, а также следить за психофизическим здоровьем коллектива.

В то же время, работник обязан выполнять работу, предусмотренную трудовым договором. Работодатель не имеет права требовать от него задач, не прописанных в договоре, должностной инструкции или правилах внутреннего распорядка.

Как отмечается в статье 2-2 КЗоТ Украины, законное требование работать в соответствии с трудовыми обязанностями, смена рабочего места или должности, а также размера зарплаты — не является моббингом, если это делается в пределах действующего законодательства или договоров.

