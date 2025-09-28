Бойцы ГУР уничтожили авто с российскими операторами дронов, фото

Бойцы ГУР взорвали машину с российскими операторами дронов во временно оккупированном Мелитополе.
В разведке рассказали, что 27 сентября на закрытой военной базе россиян, расположенной на территории авиагородка во временно оккупированном Мелитополе, раздался взрыв.
В результате подрыва удалось уничтожить вражеский военный автомобиль УАЗ и, по меньшей мере, четырех оккупантов - это были операторы БпЛА.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.