Россия снова пытается вызвать блэкаут в Украине – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях российских обстрелов, которые нанесли наибольший ущерб Киеву, Киевской области и Запорожью. Более 80 человек пострадали, четверо погибли, среди них один ребенок. А также Президент отметил, что Россия и в этом году пытается вызвать блэкаут.
Зеленский отметил, что ликвидация последствий продолжалась весь день. Удары поразили преимущественно гражданские объекты, в частности жилые дома. В Киеве повреждены 32 локации, включая Институт кардиологии имени Стражеско, где погибли два человека и серьезно повреждено одно из зданий. Президент призвал правительство ускорить восстановление.
«Российский удар по Запорожью был чрезвычайно жестоким – к счастью, без погибших, но только там, в Запорожье, – почти 40 человек этой ночью пострадали. Всем оказывается необходимая помощь», – отметил Президент.
Он подчеркнул, что Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, пытаясь вызвать блэкаут в Украине, что является ее традиционной тактикой.
«Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная российская тактика – Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом», – заявил Президент.
