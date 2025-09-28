Росія знову намагається спричинити блекаут в Україні – Зеленський

Зеленський зазначив, що удари по цивільних і енергетичних об’єктах спрямовані на блекаут.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки російських обстрілів, які завдали найбільше шкоди Києву, Київській області та Запоріжжю. Понад 80 людей постраждали, четверо загинули, серед них одна дитина. А також Президент зауважив, що Росія і в цьому році намагається спричинити блекаут.

Зеленський зазначив, що ліквідація наслідків тривала весь день. Удари вразили переважно цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки. У Києві пошкоджено 32 локації, включно з Інститутом кардіології імені Стражеска, де загинули двоє людей і серйозно пошкоджено одну з будівель. Президент закликав уряд прискорити відновлення.

«Російський удар по Запоріжжю був надзвичайно жорстоким – на щастя, без загиблих, але тільки там, на Запоріжжі, – майже 40 людей цієї ночі постраждали. Усім надається необхідна допомога», – зазначив Президент.

Він підкреслив, що Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, намагаючись спричинити блекаут в Україні, що є її традиційною тактикою.

«Були також російські удари по енергетичних обʼєктах, і це вже, на жаль, традиційна російська тактика – Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом», – заявив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.