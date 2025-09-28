Практика судів
Росія знову намагається спричинити блекаут в Україні – Зеленський

21:18, 28 вересня 2025
Зеленський зазначив, що удари по цивільних і енергетичних об’єктах спрямовані на блекаут.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки російських обстрілів, які завдали найбільше шкоди Києву, Київській області та Запоріжжю. Понад 80 людей постраждали, четверо загинули, серед них одна дитина. А також Президент зауважив, що Росія і в цьому році намагається спричинити блекаут.

Зеленський зазначив, що ліквідація наслідків тривала весь день. Удари вразили переважно цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки. У Києві пошкоджено 32 локації, включно з Інститутом кардіології імені Стражеска, де загинули двоє людей і серйозно пошкоджено одну з будівель. Президент закликав уряд прискорити відновлення.

«Російський удар по Запоріжжю був надзвичайно жорстоким – на щастя, без загиблих, але тільки там, на Запоріжжі, – майже 40 людей цієї ночі постраждали. Усім надається необхідна допомога», – зазначив Президент.

Він підкреслив, що Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, намагаючись спричинити блекаут в Україні, що є її традиційною тактикою.

«Були також російські удари по енергетичних обʼєктах, і це вже, на жаль, традиційна російська тактика – Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом», – заявив Президент.

