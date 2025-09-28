Как получить справку об отсутствии налогового долга для участия в программе микрогрантов

Государственная налоговая служба в Закарпатской области напоминает: для участия в государственной программе микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса гражданам необходимо подать в Государственный центр занятости справку об отсутствии налогового долга.
Кто может подать заявление на микрогрант?
В соответствии с постановлением КМУ №738 от 21.06.2022, подать заявление могут граждане Украины и субъекты хозяйствования. Решение о предоставлении гранта принимает Государственный центр занятости.
Зачем нужна справка?
Центр занятости имеет право отказать в предоставлении гранта, если заявитель не подтвердил отсутствие налогового долга или других ограничений (судебные дела, исполнительные производства, аресты имущества и т. д.).
Как получить справку?
Порядок определён приказом Минфина №733 от 3.09.2018.
Заявление можно подать:
Заявление составляется с обязательной ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт, которым предусмотрена необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, а именно «Постановление Кабмина от 21.06.2022 № 738», и указанием наименования субъекта (предприятия, учреждения, организации), в который справка будет подана плательщиком, а именно Государственный центр занятости.
Сроки и форма выдачи
В бумажном виде документ можно получить непосредственно в налоговом органе, а в электронном – во вкладке «Входящие» Электронного кабинета.
Таким образом, для получения микрогранта гражданин обязательно должен добавить к пакету документов справку от ГНС, которая подтверждает отсутствие налогового долга на дату её формирования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.