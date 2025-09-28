Практика судов
  1. В Украине

Как получить справку об отсутствии налогового долга для участия в программе микрогрантов

22:40, 28 сентября 2025
Граждане, которые подают заявление на микрогрант для создания или развития бизнеса, обязаны получить в налоговой справку об отсутствии налогового долга.
Как получить справку об отсутствии налогового долга для участия в программе микрогрантов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба в Закарпатской области напоминает: для участия в государственной программе микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса гражданам необходимо подать в Государственный центр занятости справку об отсутствии налогового долга.

Кто может подать заявление на микрогрант?

В соответствии с постановлением КМУ №738 от 21.06.2022, подать заявление могут граждане Украины и субъекты хозяйствования. Решение о предоставлении гранта принимает Государственный центр занятости.

Зачем нужна справка?

Центр занятости имеет право отказать в предоставлении гранта, если заявитель не подтвердил отсутствие налогового долга или других ограничений (судебные дела, исполнительные производства, аресты имущества и т. д.).

Как получить справку?

Порядок определён приказом Минфина №733 от 3.09.2018.

Заявление можно подать:

  • в бумажной форме – по почте, электронной почте или лично в налоговый орган по месту учёта;
  • в электронной форме – через приватную часть Электронного кабинета.

Заявление составляется с обязательной ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт, которым предусмотрена необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, а именно «Постановление Кабмина от 21.06.2022 № 738», и указанием наименования субъекта (предприятия, учреждения, организации), в который справка будет подана плательщиком, а именно Государственный центр занятости.

Сроки и форма выдачи

  • справка готовится в течение 5 рабочих дней после подачи заявления;
  • выдаётся бесплатно в бумажной или электронной форме (по выбору плательщика);
  • действует 10 календарных дней с даты формирования.

В бумажном виде документ можно получить непосредственно в налоговом органе, а в электронном – во вкладке «Входящие» Электронного кабинета.

Таким образом, для получения микрогранта гражданин обязательно должен добавить к пакету документов справку от ГНС, которая подтверждает отсутствие налогового долга на дату её формирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не теряет оптимизма, что завершит начатый в январе 2024 года конкурс на нового главу ГСА

На должность главы Государственной судебной администрации претендует также бывшая заместитель министра юстиции по вопросам пенитенциарной сферы Елена Высоцкая и экс-начальник Департамента защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Срок для утверждения базового документа, определенного Дорожной картой – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, был установлен на II квартал 2025 года.

Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

Виталий Безгин вместе с коллегами предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия или увольнять должностных лиц местного самоуправления.

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду