Як отримати довідку про відсутність податкового боргу для участі в програмі мікрогрантів

22:40, 28 вересня 2025
Громадяни, які подають заяву на мікрогрант для створення чи розвитку бізнесу, зобов’язані отримати у податковій довідку про відсутність податкового боргу.
Державна податкова служба у Закарпатській області нагадує: для участі у державній програмі мікрогрантів на створення чи розвиток власного бізнесу громадянам потрібно подати до Державного центру зайнятості довідку про відсутність податкового боргу.

Хто може подати заяву на мікрогрант?

Відповідно до постанови КМУ №738 від 21.06.2022, подати заяву можуть громадяни України та суб’єкти господарювання. Рішення про надання гранту ухвалює Державний центр зайнятості.

Навіщо потрібна довідка?

Центр зайнятості має право відмовити у наданні гранту, якщо заявник не підтвердив відсутність податкового боргу чи інших обмежень (судові справи, виконавчі провадження, арешти майна тощо).

Як отримати довідку?

Порядок визначено наказом Мінфіну №733 від 3.09.2018.

Заяву можна подати:

  • у паперовій формі – поштою, електронною поштою або особисто до податкового органу за місцем обліку;
  • в електронній формі – через приватну частину Електронного кабінету.

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, а саме «Постанова Кабміну від 21.06.2022 № 738», та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником, а саме Державний центр зайнятості.

Терміни та форма видачі

  • довідка готується протягом 5 робочих днів після подання заяви;
  • видається безоплатно у паперовій або електронній формі (за вибором платника);
  • діє 10 календарних днів з дати формування.

У паперовому вигляді документ можна отримати безпосередньо в податковому органі, а в електронному – у вкладці «Вхідні» Електронного кабінету.

Таким чином, для отримання мікрогранту громадянин обов’язково має додати до пакету документів довідку від ДПС, яка підтверджує відсутність податкового боргу на дату її формування.

