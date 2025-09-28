Практика судов
  1. В Украине

В Одессе вынесли приговор харьковчанину, организовавшего сбыт табака на миллионы

23:36, 28 сентября 2025
27-летний харьковчанин контролировал сбыт незаконно изготовленной табачной продукции.
В Одессе вынесли приговор харьковчанину, организовавшего сбыт табака на миллионы
Жителя Харькова осудили за организацию незаконного сбыта табачной продукции в Одессе. Он входил в состав преступной группы и отвечал за продажу, заказ продукции, рекламу и поиск клиентов, сообщили в Бюро экономической безопасности.

Все средства, полученные от незаконного сбыта табака для курения кальяна, мужчина аккумулировал на своей банковской карте и впоследствии переводил на официальные банковские счета организатора преступной группы, который далее легализовал 10,7 млн грн, полученных преступным путём.

Во время обысков детективы обнаружили цех по производству табака для кальяна. Он был оборудован в частном доме в жилом массиве «Совиньон». Также были выявлены склады в селе Новая Дофиновка, где фигуранты хранили незаконно изготовленный товар.

Правоохранители изъяли более 3 тысяч упаковок (40, 100, 150 г) общим весом почти 385 кг фасованного кальянного табака, свыше тонны табака, 169 кг ароматизаторов, оборудование, ёмкости объёмом по 200 л, печати, офисную технику, а также мобильные телефоны подозреваемых. Общая стоимость изъятого — 10,5 млн грн.

Суд назначил мужчине штраф в размере 85 тыс. гривен. Незаконную продукцию конфискуют и уничтожат.

Одесса бюро экономической безопасности

