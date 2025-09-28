В Одесі винесли вирок харків’янину, який організував збут тютюну на мільйони

27-річний харків’янин контролював збут незаконно виготовленої тютюнової продукції.

Жителя Харкова засудили за організацію незаконного збуту тютюнової продукції в Одесі. Він входив до складу злочинної групи та відповідав за продаж, замовлення продукції, рекламу і пошук клієнтів, повідомили у Бюро економічної безпеки.

Усі кошти, отримані від незаконного збуту тютюну для куріння кальяну, чоловік акумулював на своїй картці та згодом перераховував на офіційні банківські рахунки організатору злочинної групи, який надалі легалізував 10,7 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

Під час обшуків детективи виявили цех з виробництва тютюну для кальяну. Він був облаштований у приватному будинку в житловому масиві «Совіньйон». Також виявили склади в селі Нова Дофінівка, де фігуранти зберігали незаконно виготовлений товар.

Правоохоронці вилучили понад 3 тисячі упаковок (40, 100, 150 г) загальною вагою майже 385 кг фасованого кальянного тютюну, більше тонни тютюну, 169 кг ароматизаторів, обладнання, ємності об`ємом по 200 л, печатки, офісну техніку, а також мобільні телефони підозрюваних. Загальна вартість вилученого – 10,5 млн грн.

Суд призначив чоловіку штраф у 85 тис. гривень. Незаконну продукцію конфіскують і знищать.

