Как распознать мошеннические сертификаты соответствия на авто: советы МВД и киберполиции

Мошенники все активнее предлагают в интернете «помощь» в оформлении документов для автомобилей, в частности сертификатов соответствия, которые являются обязательными при первой регистрации транспортного средства или его переоборудовании. Злоумышленники привлекают заниженными ценами и обещаниями быстрого онлайн-оформления, однако на самом деле это — распространенная мошенническая схема.
Как действуют мошенники
По данным Главного сервисного центра МВД и киберполиции, аферисты создают объявления о продаже авто с якобы готовыми документами для регистрации или предлагают «изготовить» сертификат соответствия на ввезенные или переоборудованные автомобили. Цены в таких объявлениях существенно занижены, а процесс обещают сделать максимально простым и дистанционным.
Признаки мошенничества
Специалисты советуют обращать внимание на три ключевых момента:
Именно эти «преимущества» и свидетельствуют, что перед вами мошенники.
Кто выдает настоящий сертификат соответствия
Сертификат подтверждает, что транспортное средство соответствует техническим нормам и стандартам. Его могут выдать:
Проверить действительность сертификата можно по серии, номеру и марке авто в реестре назначенных органов сертификации.
Что делать гражданам
