Как распознать мошеннические сертификаты соответствия на авто: советы МВД и киберполиции

Мошенники в интернете маскируют под «выгодные предложения» продажу фальшивых сертификатов соответствия на авто.

Мошенники все активнее предлагают в интернете «помощь» в оформлении документов для автомобилей, в частности сертификатов соответствия, которые являются обязательными при первой регистрации транспортного средства или его переоборудовании. Злоумышленники привлекают заниженными ценами и обещаниями быстрого онлайн-оформления, однако на самом деле это — распространенная мошенническая схема.

Как действуют мошенники

По данным Главного сервисного центра МВД и киберполиции, аферисты создают объявления о продаже авто с якобы готовыми документами для регистрации или предлагают «изготовить» сертификат соответствия на ввезенные или переоборудованные автомобили. Цены в таких объявлениях существенно занижены, а процесс обещают сделать максимально простым и дистанционным.

Признаки мошенничества

Специалисты советуют обращать внимание на три ключевых момента:

обещание быстрого онлайн-оформления без посещения официальных органов;

слишком низкая цена по сравнению с реальной стоимостью услуги;

отсутствие проверок и контроля — сертификат якобы можно получить лишь по нескольким поданным документам.

Именно эти «преимущества» и свидетельствуют, что перед вами мошенники.

Кто выдает настоящий сертификат соответствия

Сертификат подтверждает, что транспортное средство соответствует техническим нормам и стандартам. Его могут выдать:

производитель или уполномоченный представитель, если авто соответствует сертифицированному типу;

аккредитованные органы сертификации, определенные Минрегионом, — для автомобилей, которые были в пользовании.

Проверить действительность сертификата можно по серии, номеру и марке авто в реестре назначенных органов сертификации.

Что делать гражданам

Всегда пользуйтесь услугами только официальных органов.

Если предложение выглядит слишком выгодным — это почти наверняка мошенничество.

В случае сомнений или если вы стали жертвой аферы, обращайтесь в киберполицию.

