Як розпізнати шахрайські сертифікати відповідності на авто: поради МВС та кіберполіції

Шахраї дедалі активніше пропонують в інтернеті «допомогу» з оформленням документів для автомобілів, зокрема сертифікатів відповідності, які є обов’язковими під час першої реєстрації транспортного засобу або його переобладнання.
Зловмисники приваблюють низькими цінами та обіцянками швидкого онлайн-оформлення, однак насправді це — поширена шахрайська схема.
Як діють шахраї
За даними Головного сервісного центру МВС та кіберполіції, аферисти створюють оголошення про продаж авто з нібито готовими документами для реєстрації або пропонують «виготовити» сертифікат відповідності на ввезені чи переобладнані авто. Ціни в таких оголошеннях суттєво занижені, а процес обіцяють зробити максимально простим та дистанційним.
Ознаки шахрайства
Фахівці радять звертати увагу на три ключові моменти:
Саме ці «переваги» і свідчать, що перед вами шахраї.
Хто видає справжній сертифікат відповідності
Сертифікат підтверджує, що транспортний засіб відповідає технічним нормам і стандартам. Його можуть видати:
Перевірити чинність сертифіката можна за серією, номером та маркою авто у реєстрі призначених органів сертифікації.
Що робити громадянам
