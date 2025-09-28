Практика судів
  1. В Україні

Як розпізнати шахрайські сертифікати відповідності на авто: поради МВС та кіберполіції

22:00, 28 вересня 2025
Шахраї в інтернеті маскують під «вигідні пропозиції» продаж фальшивих сертифікатів відповідності на авто.
Як розпізнати шахрайські сертифікати відповідності на авто: поради МВС та кіберполіції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шахраї дедалі активніше пропонують в інтернеті «допомогу» з оформленням документів для автомобілів, зокрема сертифікатів відповідності, які є обов’язковими під час першої реєстрації транспортного засобу або його переобладнання.

Зловмисники приваблюють низькими цінами та обіцянками швидкого онлайн-оформлення, однак насправді це — поширена шахрайська схема.

Як діють шахраї

За даними Головного сервісного центру МВС та кіберполіції, аферисти створюють оголошення про продаж авто з нібито готовими документами для реєстрації або пропонують «виготовити» сертифікат відповідності на ввезені чи переобладнані авто. Ціни в таких оголошеннях суттєво занижені, а процес обіцяють зробити максимально простим та дистанційним.

Ознаки шахрайства

Фахівці радять звертати увагу на три ключові моменти:

  • обіцянка швидкого онлайн-оформлення без відвідування офіційних органів;
  • занадто низька ціна у порівнянні з реальною вартістю послуги;
  • відсутність перевірок і контролю — сертифікат нібито можна отримати лише за кількома поданими документами.

Саме ці «переваги» і свідчать, що перед вами шахраї.

Хто видає справжній сертифікат відповідності

Сертифікат підтверджує, що транспортний засіб відповідає технічним нормам і стандартам. Його можуть видати:

  • виробник або уповноважений представник, якщо авто відповідає сертифікованому типу;
  • акредитовані органи сертифікації, визначені Мінрегіоном, — для автомобілів, що були у користуванні.

Перевірити чинність сертифіката можна за серією, номером та маркою авто у реєстрі призначених органів сертифікації.

Що робити громадянам

  • Завжди користуйтеся послугами лише офіційних органів.
  • Якщо пропозиція виглядає занадто вигідною — це майже напевно шахрайство.
  • У разі сумнівів або якщо ви стали жертвою афери, зверніться до кіберполіції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай кіберзлочинність аферисти автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не втрачає оптимізму, що завершить розпочатий у січні 2024 року конкурс на нового голову ДСА

На посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Уряд взявся аналізувати, що виконано з переліку завдань Дорожньої карти з верховенства права у сфері судової реформи – які заходи лишаються у «підвішеному» стані

Строк для затвердження базового документу, визначеного Дорожньою картою – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, був встановлений на ІІ квартал 2025 року.

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду