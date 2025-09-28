Як розпізнати шахрайські сертифікати відповідності на авто: поради МВС та кіберполіції

Шахраї в інтернеті маскують під «вигідні пропозиції» продаж фальшивих сертифікатів відповідності на авто.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шахраї дедалі активніше пропонують в інтернеті «допомогу» з оформленням документів для автомобілів, зокрема сертифікатів відповідності, які є обов’язковими під час першої реєстрації транспортного засобу або його переобладнання.

Зловмисники приваблюють низькими цінами та обіцянками швидкого онлайн-оформлення, однак насправді це — поширена шахрайська схема.

Як діють шахраї

За даними Головного сервісного центру МВС та кіберполіції, аферисти створюють оголошення про продаж авто з нібито готовими документами для реєстрації або пропонують «виготовити» сертифікат відповідності на ввезені чи переобладнані авто. Ціни в таких оголошеннях суттєво занижені, а процес обіцяють зробити максимально простим та дистанційним.

Ознаки шахрайства

Фахівці радять звертати увагу на три ключові моменти:

обіцянка швидкого онлайн-оформлення без відвідування офіційних органів;

занадто низька ціна у порівнянні з реальною вартістю послуги;

відсутність перевірок і контролю — сертифікат нібито можна отримати лише за кількома поданими документами.

Саме ці «переваги» і свідчать, що перед вами шахраї.

Хто видає справжній сертифікат відповідності

Сертифікат підтверджує, що транспортний засіб відповідає технічним нормам і стандартам. Його можуть видати:

виробник або уповноважений представник, якщо авто відповідає сертифікованому типу;

акредитовані органи сертифікації, визначені Мінрегіоном, — для автомобілів, що були у користуванні.

Перевірити чинність сертифіката можна за серією, номером та маркою авто у реєстрі призначених органів сертифікації.

Що робити громадянам

Завжди користуйтеся послугами лише офіційних органів.

Якщо пропозиція виглядає занадто вигідною — це майже напевно шахрайство.

У разі сумнівів або якщо ви стали жертвою афери, зверніться до кіберполіції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.