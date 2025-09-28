Практика судов
  1. В Украине

Как взимается налоговый долг — разъяснение ГНС

22:59, 28 сентября 2025
Налоговый долг взимается как в добровольном порядке, так и принудительно.
Как взимается налоговый долг — разъяснение ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Закарпатской области напомнило, что налоговый долг – это согласованное денежное обязательство (с учетом штрафов и пени), которое не уплачено в установленный срок.

Кто отвечает за взыскание долга

Функции по погашению налогового долга возлагаются на налогового управляющего – должностное лицо органов ГНС, которое осуществляет как предупредительные, так и принудительные меры.

Добровольное погашение долга

На первом этапе плательщику предлагают уплатить долг добровольно. Для этого налоговый управляющий:

  • направляет налоговое требование (ст. 59 НКУ);
  • описывает имущество в налоговый залог и регистрирует его в госреестре;
  • контролирует сохранность залогового имущества (ст. 89, 91 НКУ);
  • рассматривает обращения о рассрочке или отсрочке (ст. 100 НКУ);
  • требует объяснения в случае отчуждения залогового имущества без согласия ГНС.

Принудительные меры

Если долг не погашен добровольно, применяются принудительные механизмы:

  • обращение в суд относительно взыскания средств со счетов, наличных или имущества должника (ст. 95, 87 НКУ);
  • инициирование штрафов за незаконное отчуждение залогового имущества (ст. 124 НКУ);
  • подготовка документов для наложения ареста на средства и ценности в банках (пп. 20.1.33 п. 20.1 ст.20 НКУ).

В ГНС подчеркивают: главная цель – обеспечить добровольное погашение долга, однако в случае уклонения закон предусматривает принудительное взыскание через суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не теряет оптимизма, что завершит начатый в январе 2024 года конкурс на нового главу ГСА

На должность главы Государственной судебной администрации претендует также бывшая заместитель министра юстиции по вопросам пенитенциарной сферы Елена Высоцкая и экс-начальник Департамента защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Срок для утверждения базового документа, определенного Дорожной картой – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, был установлен на II квартал 2025 года.

Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

Виталий Безгин вместе с коллегами предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия или увольнять должностных лиц местного самоуправления.

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду