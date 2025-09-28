Как взимается налоговый долг — разъяснение ГНС

Главное управление ГНС в Закарпатской области напомнило, что налоговый долг – это согласованное денежное обязательство (с учетом штрафов и пени), которое не уплачено в установленный срок.
Кто отвечает за взыскание долга
Функции по погашению налогового долга возлагаются на налогового управляющего – должностное лицо органов ГНС, которое осуществляет как предупредительные, так и принудительные меры.
Добровольное погашение долга
На первом этапе плательщику предлагают уплатить долг добровольно. Для этого налоговый управляющий:
Принудительные меры
Если долг не погашен добровольно, применяются принудительные механизмы:
В ГНС подчеркивают: главная цель – обеспечить добровольное погашение долга, однако в случае уклонения закон предусматривает принудительное взыскание через суд.
