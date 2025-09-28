Как взимается налоговый долг — разъяснение ГНС

Налоговый долг взимается как в добровольном порядке, так и принудительно.

Главное управление ГНС в Закарпатской области напомнило, что налоговый долг – это согласованное денежное обязательство (с учетом штрафов и пени), которое не уплачено в установленный срок.

Кто отвечает за взыскание долга

Функции по погашению налогового долга возлагаются на налогового управляющего – должностное лицо органов ГНС, которое осуществляет как предупредительные, так и принудительные меры.

Добровольное погашение долга

На первом этапе плательщику предлагают уплатить долг добровольно. Для этого налоговый управляющий:

направляет налоговое требование (ст. 59 НКУ);

описывает имущество в налоговый залог и регистрирует его в госреестре;

контролирует сохранность залогового имущества (ст. 89, 91 НКУ);

рассматривает обращения о рассрочке или отсрочке (ст. 100 НКУ);

требует объяснения в случае отчуждения залогового имущества без согласия ГНС.

Принудительные меры

Если долг не погашен добровольно, применяются принудительные механизмы:

обращение в суд относительно взыскания средств со счетов, наличных или имущества должника (ст. 95, 87 НКУ);

инициирование штрафов за незаконное отчуждение залогового имущества (ст. 124 НКУ);

подготовка документов для наложения ареста на средства и ценности в банках (пп. 20.1.33 п. 20.1 ст.20 НКУ).

В ГНС подчеркивают: главная цель – обеспечить добровольное погашение долга, однако в случае уклонения закон предусматривает принудительное взыскание через суд.

