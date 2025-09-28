Як стягується податковий борг — роз’яснення ДПС

Головне управління ДПС у Закарпатській області нагадало, що податковий борг – це узгоджене грошове зобов’язання (з урахуванням штрафів і пені), яке не сплачене у встановлений строк.
Хто відповідає за стягнення боргу
Функції з погашення податкового боргу покладаються на податкового керуючого – посадову особу органів ДПС, яка здійснює як запобіжні, так і примусові заходи.
Добровільне погашення боргу
На першому етапі платнику пропонують сплатити борг добровільно. Для цього податковий керуючий:
Примусові заходи
Якщо борг не погашено добровільно, застосовуються примусові механізми:
У ДПС підкреслюють: головна мета – забезпечити добровільне погашення боргу, однак у разі ухилення закон передбачає примусове стягнення через суд.
