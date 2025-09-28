Як стягується податковий борг — роз’яснення ДПС

Податковий борг стягується як у добровільному порядку, так і примусово.

Головне управління ДПС у Закарпатській області нагадало, що податковий борг – це узгоджене грошове зобов’язання (з урахуванням штрафів і пені), яке не сплачене у встановлений строк.

Хто відповідає за стягнення боргу

Функції з погашення податкового боргу покладаються на податкового керуючого – посадову особу органів ДПС, яка здійснює як запобіжні, так і примусові заходи.

Добровільне погашення боргу

На першому етапі платнику пропонують сплатити борг добровільно. Для цього податковий керуючий:

надсилає податкову вимогу (ст. 59 ПКУ);

описує майно у податкову заставу та реєструє її у держреєстрі;

контролює збереження заставного майна (ст. 89, 91 ПКУ);

розглядає звернення про розстрочку чи відстрочку (ст. 100 ПКУ);

вимагає пояснення у разі відчуження заставного майна без згоди ДПС.

Примусові заходи

Якщо борг не погашено добровільно, застосовуються примусові механізми:

звернення до суду щодо стягнення коштів із рахунків, готівки чи майна боржника (ст. 95, 87 ПКУ);

ініціювання штрафів за незаконне відчуження заставного майна (ст. 124 ПКУ);

підготовка документів для накладення арешту на кошти та цінності у банках (пп. 20.1.33 п. 20.1 ст.20 ПКУ).

У ДПС підкреслюють: головна мета – забезпечити добровільне погашення боргу, однак у разі ухилення закон передбачає примусове стягнення через суд.

