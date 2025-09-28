Украинцам напомнили, где можно получить повестку и кто вправе ее вручить

Вручать повестки разрешено разными способами, — отметили в Кировоградском областном ТЦК.

В Украине продолжает действовать военное положение и проводится общая мобилизация. Чтобы избежать недоразумений, в Кировоградском областном ТЦК решили напомнить, где можно получить повестку и кто имеет право её вручить.

Отмечается, что порядок вручения повесток определяется постановлением Кабинета Министров №560.

В целом повестки могут оформляться двумя способами:

с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР);

на бланке, который заполняет должностное лицо районного или городского ТЦК и СП.

«При этом юридическая сила обоих вариантов одинакова», — подчеркнули в ТЦК.

Как вручают повестки:

Повестки разрешено отправлять по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения, либо же передавать лично в печатном виде во время оповещения.

Кто имеет право вручать:

военнослужащие ТЦК и СП;

представители местных военных администраций;

должностные лица органов местного самоуправления;

представители предприятий, учреждений и организаций;

уполномоченные сотрудники разведывательных органов и СБУ (только тем, кто состоит на учёте в этих структурах).

Где и когда возможно вручение

Вручение осуществляется круглосуточно и в разных местах, в частности:

по месту проживания или регистрации;

на работе или учёбе;

в общественных местах, зданиях и сооружениях;

в местах массового скопления людей;

в самом ТЦК и СП;

на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу.

