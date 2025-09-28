Практика судов
Украинцам напомнили, где можно получить повестку и кто вправе ее вручить

21:25, 28 сентября 2025
Вручать повестки разрешено разными способами, — отметили в Кировоградском областном ТЦК.
Украинцам напомнили, где можно получить повестку и кто вправе ее вручить
В Украине продолжает действовать военное положение и проводится общая мобилизация. Чтобы избежать недоразумений, в Кировоградском областном ТЦК решили напомнить, где можно получить повестку и кто имеет право её вручить.

Отмечается, что порядок вручения повесток определяется постановлением Кабинета Министров №560.

В целом повестки могут оформляться двумя способами:

  • с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР);
  • на бланке, который заполняет должностное лицо районного или городского ТЦК и СП.

«При этом юридическая сила обоих вариантов одинакова», — подчеркнули в ТЦК.

Как вручают повестки:

Повестки разрешено отправлять по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения, либо же передавать лично в печатном виде во время оповещения.

Кто имеет право вручать:

  • военнослужащие ТЦК и СП;
  • представители местных военных администраций;
  • должностные лица органов местного самоуправления;
  • представители предприятий, учреждений и организаций;
  • уполномоченные сотрудники разведывательных органов и СБУ (только тем, кто состоит на учёте в этих структурах).

Где и когда возможно вручение

Вручение осуществляется круглосуточно и в разных местах, в частности:

  • по месту проживания или регистрации;
  • на работе или учёбе;
  • в общественных местах, зданиях и сооружениях;
  • в местах массового скопления людей;
  • в самом ТЦК и СП;
  • на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу.

