Украинцам напомнили, где можно получить повестку и кто вправе ее вручить

В Украине продолжает действовать военное положение и проводится общая мобилизация. Чтобы избежать недоразумений, в Кировоградском областном ТЦК решили напомнить, где можно получить повестку и кто имеет право её вручить.
Отмечается, что порядок вручения повесток определяется постановлением Кабинета Министров №560.
В целом повестки могут оформляться двумя способами:
«При этом юридическая сила обоих вариантов одинакова», — подчеркнули в ТЦК.
Как вручают повестки:
Повестки разрешено отправлять по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения, либо же передавать лично в печатном виде во время оповещения.
Кто имеет право вручать:
Где и когда возможно вручение
Вручение осуществляется круглосуточно и в разных местах, в частности:
