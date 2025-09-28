Практика судів
Українцям нагадали, де можна отримати повістку і хто має право її вручити

21:25, 28 вересня 2025
Вручати повістки дозволено у різний спосіб, — зазначили у Кіровоградському обласному ТЦК.
Джерело фото: АрміяІнформ
В Україні продовжує діяти воєнний стан та відбувається загальна мобілізація. Для уникнення непорозумінь у Кіровоградському обласному ТЦК вирішили нагадати, де можна отримати повістку і хто має право її вручити.

Зазначається, що порядок вручення повісток визначається постановою Кабінету Міністрів №560.

В цілому повістки можуть створюватися двома способами:

  • за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР);
  • на бланку, який заповнює посадова особа районного чи міського ТЦК та СП.

"При цьому юридична сила обох варіантів є однаковою", - наголосили у ТЦК.

Як вручають повістки:

Повістки дозволено надсилати поштою у вигляді рекомендованого листа з повідомленням про вручення та описом вкладення, або ж передавати особисто у друкованому вигляді під час оповіщення.

Хто має право вручати:

- військовослужбовці ТЦК та СП;

- представники місцевих військових адміністрацій;

- посадові особи органів місцевого самоврядування;

- представники підприємств, установ та організацій;

- уповноважені співробітники розвідувальних органів та СБУ (лише тим, хто перебуває на обліку у цих структурах).

Де та коли можливе вручення

Вручення здійснюється цілодобово та в різних місцях, зокрема:

- за місцем проживання або реєстрації;

- на роботі чи навчанні;

- у громадських місцях, будівлях і спорудах;

- у місцях масового скупчення людей;

- у самому ТЦК та СП;

- на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.

