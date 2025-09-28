Українцям нагадали, де можна отримати повістку і хто має право її вручити

В Україні продовжує діяти воєнний стан та відбувається загальна мобілізація. Для уникнення непорозумінь у Кіровоградському обласному ТЦК вирішили нагадати, де можна отримати повістку і хто має право її вручити.
Зазначається, що порядок вручення повісток визначається постановою Кабінету Міністрів №560.
В цілому повістки можуть створюватися двома способами:
"При цьому юридична сила обох варіантів є однаковою", - наголосили у ТЦК.
Як вручають повістки:
Повістки дозволено надсилати поштою у вигляді рекомендованого листа з повідомленням про вручення та описом вкладення, або ж передавати особисто у друкованому вигляді під час оповіщення.
Хто має право вручати:
- військовослужбовці ТЦК та СП;
- представники місцевих військових адміністрацій;
- посадові особи органів місцевого самоврядування;
- представники підприємств, установ та організацій;
- уповноважені співробітники розвідувальних органів та СБУ (лише тим, хто перебуває на обліку у цих структурах).
Де та коли можливе вручення
Вручення здійснюється цілодобово та в різних місцях, зокрема:
- за місцем проживання або реєстрації;
- на роботі чи навчанні;
- у громадських місцях, будівлях і спорудах;
- у місцях масового скупчення людей;
- у самому ТЦК та СП;
- на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.
