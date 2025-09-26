Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Срок для утверждения базового документа, определенного Дорожной картой – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, был установлен на II квартал 2025 года.

Правительство решило проанализировать, какие меры относительно правосудия выполнены в рамках утвержденной им Дорожной карты по верховенству права. Напомним, что в этой карте Кабмин в мае 2025 года установил себе и другим органам перечень задач, которые нужно выполнить для продолжения переговоров с ЕС.

Как отметил во время совместного мероприятия, посвященного выполнению этой и других дорожных карт, с участием послов, представителей международных организаций, ВККС, ВСП и проектов международной технической помощи вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка, «Украина в сотрудничестве с европейскими институтами и государствами-членами активно работает над тем, чтобы фактически начать переговоры с ЕС в рамках первого Кластера, а также сохранить переговорный темп».

В то же время, далеко не все меры, предусмотренные Дорожной картой, утвержденной распоряжением Кабмина №475-р, выполнены в определенные сроки.

Напомним, Дорожная карта по верховенству права определяет 124 стратегических результата и 529 мер на их реализацию. Она содержит меры, запланированные на 2025, 2026 и 2027 годы.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», срок для «разработки и утверждения» базового документа, который обсуждается уже не один месяц, – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, – был установлен в этой карте на II квартал 2025 года.

Однако до конца года осталось несколько месяцев, а Стратегия до сих пор существует лишь в проекте. При том, что в Офисе Президента завершили работу над проектом Стратегии еще в 2024 году (ранее «Судебно-юридическая газета» детально описывала ее содержание).

Затем, в марте 2025 года, в Офисе Президента сообщили, что Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года готова на 99%, но нужно еще согласовать ее с дальнейшими стратегическими документами для синхронизации нашей правовой системы с правовой системой ЕС.

Стратегия должна была охватывать, в частности, оптимизацию сети судов, систему администрирования деятельности судов и судебного управления, усиление Верховного Суда и усовершенствование процедуры отбора его судей, модернизацию процессуальных кодексов, исполнение судебных решений, расширение применения способов альтернативного разрешения споров, диджитализацию, реформирование адвокатуры, юридического образования и системы подготовки судей.

Как указано в Дорожной карте, план реализации стратегии должен появиться в начале 2026 года – вместе с бюджетом на его выполнение. На какой стадии находится проект бюджета на выполнение дальнейших шагов по судебной реформе, тоже пока официально не сообщалось.

Регулярное оценивание судей, перезагрузка НШСУ и ГСА, оценка мотивированности решений ВККС

На III квартал 2025 года, то есть, до конца сентября, в Дорожной карте предусмотрено утверждение конкурсного порядка замещения вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей с участием независимых экспертов и с установлением ограничений относительно сроков пребывания на соответствующих должностях, прежде всего для действующих судей.

Было запланировано и проведение прозрачного конкурса на замещение вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей с участием независимых экспертов.

В этот же период планировали утвердить четкие правила и процедуры регулярного оценивания и самооценивания судей «в соответствии с европейскими стандартами». Сейчас ВККС разработала соответствующий проект Положения о регулярном оценивании судьи и планирует утвердить его до 30 сентября. Впрочем, данный проект вызывает определенные замечания. В частности, им создается почва для потенциальных конфликтов в судах из-за того, что судьи будут ставить оценки друг другу.

Кроме того, правительство внесло в карту меры по «перезагрузке» руководства ГСА.

К тому же, согласно Дорожной карте, должен быть проведен анализ мотивированности решений ВККС – самой же ВККС.

Так, на IV квартал 2025 года правительство ставит задачу повысить качество решений Высшей квалификационной комиссии судей в части усовершенствования их мотивированности путем:

проведения анализа мотивированности решений ВККС;

разработки рекомендаций по улучшению мотивированности решений ВККС;

проведения 3 совместных тренингов, направленных на улучшение мотивированности решений ВККС и Общественного совета добропорядочности.

При этом ответственной за процесс анализа мотивированности своих решений является сама ВККС.

Также каждые 6 месяцев, начиная с III квартала 2025 года, должны обнародоваться дайджесты решений ВККС и Общественного совета добропорядочности.

На IV квартал 2025 года предусмотрено также:

Разработка и принятие закона, направленного на введение возможности проведения Съезда судей Украины онлайн как исключение в случае невозможности проведения съезда офлайн.

как исключение в случае невозможности проведения съезда офлайн. Проведение прозрачного и меритократического конкурса на должность главы ГСА на основе четких правил и критериев оценивания, включая проверку добропорядочности и профессионализма.

на основе четких правил и критериев оценивания, включая проверку добропорядочности и профессионализма. Усовершенствование статуса лиц руководящего состава Национальной школы судей путем распространения на них действия законодательства о предотвращении коррупции относительно декларирования.

Пересмотр и усовершенствование внутренних локальных нормативно-правовых актов в соответствии с Едиными показателями для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи), в том числе относительно усовершенствования методологии оценки кандидатов на должности судей.

Усиление способности и эффективности Общественного совета добропорядочности, в частности через усовершенствование доступа к судейским досье, организационное усовершенствование аналитической способности Общественного совета добропорядочности и создание секретариата.

В ІІ квартале 2025 года по этой карте должны были бы разработать и принять закон относительно уточнения содержания деклараций добропорядочности судей и оснований для начала проверки, расширения временного периода, на который распространяется проверка, и т.п. Сейчас Верховная Рада проголосовала соответствующий законопроект 13165-2 в первом чтении. Как писала «Судебно-юридическая газета», он предусматривает, что после его вступления в силу проведение проверки декларации родственных связей и добропорядочности судьи осуществляется ВККС по новому порядку.

«Базовый» законопроект правительства предусматривал проверку судей Верховного Суда и ВАКС, что вызвало замечания у судебной власти – в частности, свою достаточно категоричную позицию выразил Пленум Верховного Суда, а Высший совет правосудия направил пакет законопроектов на рассмотрение Венецианской комиссии.

КСУ – закон об усовершенствовании конституционной процедуры

Также значительный массив мер к выполнению в Дорожной карте на 2025 год касается Конституционного Суда Украины.

На ІІ квартал 2025 года были запланированы разработка и утверждение Кодекса этики судьи КСУ (и КСУ 22 июля утвердил Правила профессиональной этики судьи КСУ), а также определение процедуры проверки имущественных деклараций и мониторинга образа жизни судей КСУ.

На IV квартал 2025 года в карте прописано принятие закона, направленного на усовершенствование конституционной процедуры в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии 2021 г., включая:

усовершенствование порядка привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности и процедуры отвода и самоотвода судей КСУ;

усовершенствование процесса распределения дел и процесса их обсуждения, обоснованности решений, а также прозрачности производства;

закрепление положения о том, что срок конституционного производства не должен превышать 6 месяцев , однако Большая Палата КСУ может продлить этот срок в исключительных случаях, но не более чем до 12 месяцев со дня постановления определения об открытии конституционного производства;

, однако Большая Палата КСУ может продлить этот срок в исключительных случаях, но не более чем до 12 месяцев со дня постановления определения об открытии конституционного производства; внедрение Автоматизированной системы документооборота и т.п.

Также на 2025 год предусмотрено «постоянное обеспечение судов, органов и учреждений системы правосудия надлежащими финансовыми и человеческими ресурсами; обеспечение конкурентного уровня судейского вознаграждения для судей и заработной платы для работников аппарата судов, других органов и учреждений системы правосудия».

В то же время, сейчас в парламенте обсуждается замена прожиточного минимума для расчета окладов судей на опорную величину, которую будет определять Кабмин ежегодно в бюджете.

Что касается закона об оптимизации сети местных общих судов на территории Украины, то Дорожная карта откладывает его на время после завершения военного положения.

Автор: Наталя Мамченко

