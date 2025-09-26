Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Правительство решило проанализировать, какие меры относительно правосудия выполнены в рамках утвержденной им Дорожной карты по верховенству права. Напомним, что в этой карте Кабмин в мае 2025 года установил себе и другим органам перечень задач, которые нужно выполнить для продолжения переговоров с ЕС.
Как отметил во время совместного мероприятия, посвященного выполнению этой и других дорожных карт, с участием послов, представителей международных организаций, ВККС, ВСП и проектов международной технической помощи вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка, «Украина в сотрудничестве с европейскими институтами и государствами-членами активно работает над тем, чтобы фактически начать переговоры с ЕС в рамках первого Кластера, а также сохранить переговорный темп».
В то же время, далеко не все меры, предусмотренные Дорожной картой, утвержденной распоряжением Кабмина №475-р, выполнены в определенные сроки.
Напомним, Дорожная карта по верховенству права определяет 124 стратегических результата и 529 мер на их реализацию. Она содержит меры, запланированные на 2025, 2026 и 2027 годы.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», срок для «разработки и утверждения» базового документа, который обсуждается уже не один месяц, – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, – был установлен в этой карте на II квартал 2025 года.
Однако до конца года осталось несколько месяцев, а Стратегия до сих пор существует лишь в проекте. При том, что в Офисе Президента завершили работу над проектом Стратегии еще в 2024 году (ранее «Судебно-юридическая газета» детально описывала ее содержание).
Затем, в марте 2025 года, в Офисе Президента сообщили, что Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года готова на 99%, но нужно еще согласовать ее с дальнейшими стратегическими документами для синхронизации нашей правовой системы с правовой системой ЕС.
Стратегия должна была охватывать, в частности, оптимизацию сети судов, систему администрирования деятельности судов и судебного управления, усиление Верховного Суда и усовершенствование процедуры отбора его судей, модернизацию процессуальных кодексов, исполнение судебных решений, расширение применения способов альтернативного разрешения споров, диджитализацию, реформирование адвокатуры, юридического образования и системы подготовки судей.
Как указано в Дорожной карте, план реализации стратегии должен появиться в начале 2026 года – вместе с бюджетом на его выполнение. На какой стадии находится проект бюджета на выполнение дальнейших шагов по судебной реформе, тоже пока официально не сообщалось.
На III квартал 2025 года, то есть, до конца сентября, в Дорожной карте предусмотрено утверждение конкурсного порядка замещения вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей с участием независимых экспертов и с установлением ограничений относительно сроков пребывания на соответствующих должностях, прежде всего для действующих судей.
Было запланировано и проведение прозрачного конкурса на замещение вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей с участием независимых экспертов.
В этот же период планировали утвердить четкие правила и процедуры регулярного оценивания и самооценивания судей «в соответствии с европейскими стандартами». Сейчас ВККС разработала соответствующий проект Положения о регулярном оценивании судьи и планирует утвердить его до 30 сентября. Впрочем, данный проект вызывает определенные замечания. В частности, им создается почва для потенциальных конфликтов в судах из-за того, что судьи будут ставить оценки друг другу.
Кроме того, правительство внесло в карту меры по «перезагрузке» руководства ГСА.
К тому же, согласно Дорожной карте, должен быть проведен анализ мотивированности решений ВККС – самой же ВККС.
Так, на IV квартал 2025 года правительство ставит задачу повысить качество решений Высшей квалификационной комиссии судей в части усовершенствования их мотивированности путем:
При этом ответственной за процесс анализа мотивированности своих решений является сама ВККС.
Также каждые 6 месяцев, начиная с III квартала 2025 года, должны обнародоваться дайджесты решений ВККС и Общественного совета добропорядочности.
На IV квартал 2025 года предусмотрено также:
В ІІ квартале 2025 года по этой карте должны были бы разработать и принять закон относительно уточнения содержания деклараций добропорядочности судей и оснований для начала проверки, расширения временного периода, на который распространяется проверка, и т.п. Сейчас Верховная Рада проголосовала соответствующий законопроект 13165-2 в первом чтении. Как писала «Судебно-юридическая газета», он предусматривает, что после его вступления в силу проведение проверки декларации родственных связей и добропорядочности судьи осуществляется ВККС по новому порядку.
«Базовый» законопроект правительства предусматривал проверку судей Верховного Суда и ВАКС, что вызвало замечания у судебной власти – в частности, свою достаточно категоричную позицию выразил Пленум Верховного Суда, а Высший совет правосудия направил пакет законопроектов на рассмотрение Венецианской комиссии.
Также значительный массив мер к выполнению в Дорожной карте на 2025 год касается Конституционного Суда Украины.
На ІІ квартал 2025 года были запланированы разработка и утверждение Кодекса этики судьи КСУ (и КСУ 22 июля утвердил Правила профессиональной этики судьи КСУ), а также определение процедуры проверки имущественных деклараций и мониторинга образа жизни судей КСУ.
На IV квартал 2025 года в карте прописано принятие закона, направленного на усовершенствование конституционной процедуры в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии 2021 г., включая:
Также на 2025 год предусмотрено «постоянное обеспечение судов, органов и учреждений системы правосудия надлежащими финансовыми и человеческими ресурсами; обеспечение конкурентного уровня судейского вознаграждения для судей и заработной платы для работников аппарата судов, других органов и учреждений системы правосудия».
В то же время, сейчас в парламенте обсуждается замена прожиточного минимума для расчета окладов судей на опорную величину, которую будет определять Кабмин ежегодно в бюджете.
Что касается закона об оптимизации сети местных общих судов на территории Украины, то Дорожная карта откладывает его на время после завершения военного положения.
Автор: Наталя Мамченко
