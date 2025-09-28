Российский обстрел повредил парковку Представительства ЕС в Киеве

Посол Матернова заявила, что представительство ЕС повреждено, сотрудники в безопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 28 сентября российский массированный обстрел повредил представительство Европейского Союза в Украине, в частности автомобили на его парковке, сообщила посол ЕС Катарина Матернова.

«Один из взрывов также повредил автомобили на парковке Представительства ЕС. Все мои коллеги в безопасности, а мы продолжаем нашу работу. Киев стоит - и Евросоюз стоит с ним», - отметила она.

Матернова назвала обстрел «еще одним напоминанием о том, что Россия намеренно нацеливает свои удары на гражданское население и пытается терроризировать его».

По ее словам, ЕС и в дальнейшем будет поддерживать справедливую борьбу Украины, оказывать гуманитарную помощь и содействовать восстановлению разрушенного.

«Украина имеет право жить в мире и безопасности. ЕС продолжит поддерживать праведные военные усилия Украины, оказывать гуманитарную помощь и помогать восстанавливать разрушенное», – добавила посол ЕС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 28 сентября РФ обстреляла Киев. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах. Также РФ нанесла удар по Институту кардиологии в Киеве.

Кроме того, российская ракета пробила крышу посольства Польши в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.