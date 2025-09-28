Російський обстріл пошкодив парковку Представництва ЄС у Києві

Посол Матернова заявила, що представництво ЄС пошкоджено, співробітники в безпеці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 28 вересня російський масований обстріл пошкодив представництво Європейського Союзу в Україні, зокрема автомобілі на його парковці, повідомила посол ЄС Катаріна Матернова.

«Один з вибухів також пошкодив автомобілі на парковці Представництва ЄС. Всі мої колеги в безпеці, а ми продовжуємо нашу роботу. Київ стоїть - і Євросоюз стоїть з ним», – зазначила вона.

Матернова назвала обстріл «ще одним нагадуванням про те, що Росія навмисно націлює свої удари на цивільне населення і намагається тероризувати його».

За її словами, ЄС і надалі підтримуватиме справедливу боротьбу України, надаватиме гуманітарну допомогу та сприятиме відновленню зруйнованого.

«Україна має право жити в мирі та безпеці. ЄС продовжить підтримувати праведні воєнні зусилля України, надавати гуманітарну допомогу та допомагати відбудовувати зруйноване», – додала посол ЄС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в ніч на 28 вересня РФ обстріляла Київ. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах. Також РФ вдарила по Інституту кардіології в Києві.

Крім того, російська ракета пробила дах посольства Польщі в Києві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.