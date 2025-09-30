Практика судов
Сибига ответил Орбану на заявление о суверенитете Украины и «венгерских дронах»

08:28, 30 сентября 2025
Андрей Сибига отреагировал на заявления Виктора Орбана о суверенитете Украины.
Сибига ответил Орбану на заявление о суверенитете Украины и «венгерских дронах»
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на высказывание премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что Украина «не является независимой и суверенной. Это не то, о чем она должна беспокоиться».

«Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал: некоторые дроны действительно вошли в воздушное пространство Украины из Венгрии. А как насчет вашего твита, господин Сийярто, где вы называли это фейком? Время показало обратное», — написал Сибига.

В то же время он подчеркнул, что «плохой новостью» остается то, что Орбан по-прежнему находится под «влиянием российской пропаганды».

«Мы с нетерпением будем ждать его мыслей о государственном суверенитете и независимости, когда он избавится от своей зависимости от российской энергии, как неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры», — отметил глава МИД.

Ранее Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Вооруженные Силы Украины зафиксировали нарушение воздушного пространства со стороны Венгрии. Речь идет о пролете двух беспилотников, маршрут которых был опубликован на карте.

Накануне Орбан заявил в подкасте Harcosok órája, пишет HVG.hu: «Теперь вопрос не в том, пролетели два, три или четыре венгерских беспилотника, или нет. Допустим, они пролетели там несколько метров, а что дальше? Украина не является независимой, суверенной страной, мы поддерживаем Украину, она не должна вести себя так, как будто она суверенна. Если Запад завтра решит не дать ни одного форинта, Украина может закрыться. Это не то, о чем она должна беспокоиться».

Если у свидетеля отобрали образцы почерка до того, как он стал обвиняемым, это не основание для признания заключения экспертизы недопустимым доказательством, при условии разъяснения прав – Верховный Суд

Осужденный указывал, что заключение судебно-почерковедческой экспертизы является недопустимым доказательством, поскольку на момент отобрания образцов его подписи и почерка он находился в статусе свидетеля.

УПК не предусматривает, что следователь, определенный в отдельном производстве, теряет свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим – Верховный Суд

Защитник указывал, что после объединения уголовных производств прокурор поручил проведение досудебного расследования следователю, а потому, по его мнению, все другие следователи в уголовном производстве автоматически были отстранены от дальнейшего проведения досудебного расследования.

Контролировать деятельность юридических служб министерств и других центральных органов исполнительной власти будет Минюст

Кабмин возложил на Минюст координацию работы юридических служб министерств и других центральных органов исполнительной власти – будет ли это касаться НАБУ и БЭБ, которые являются ЦОИВ, пока неизвестно.

В бюджете на 2026 год отсутствуют деньги для обучения новых судей из числа участников отбора – НШСУ

Национальной школе судей нужны 9 млн гривен для аренды аудиторий и оплату услуг тренеров.

Госслужащие обязаны в своем поведении не допускать язык вражды, в частности ненависти в отношении групп лиц по признаку национальности, языка, религии – приказ НАГС

Приказ НАГС предусматривает, что госслужащие обязаны в своем поведении не допускать языка вражды, а именно любой формы разжигания или распространения ненависти и насилия в отношении лица или группы лиц по определенным признакам, в частности пола, сексуальной ориентации, расы, этнической принадлежности, национальности, языка, социального статуса, религии или других убеждений.

