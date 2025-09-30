Сибига ответил Орбану на заявление о суверенитете Украины и «венгерских дронах»

Андрей Сибига отреагировал на заявления Виктора Орбана о суверенитете Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на высказывание премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что Украина «не является независимой и суверенной. Это не то, о чем она должна беспокоиться».

«Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал: некоторые дроны действительно вошли в воздушное пространство Украины из Венгрии. А как насчет вашего твита, господин Сийярто, где вы называли это фейком? Время показало обратное», — написал Сибига.

В то же время он подчеркнул, что «плохой новостью» остается то, что Орбан по-прежнему находится под «влиянием российской пропаганды».

«Мы с нетерпением будем ждать его мыслей о государственном суверенитете и независимости, когда он избавится от своей зависимости от российской энергии, как неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры», — отметил глава МИД.

Ранее Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Вооруженные Силы Украины зафиксировали нарушение воздушного пространства со стороны Венгрии. Речь идет о пролете двух беспилотников, маршрут которых был опубликован на карте.

Накануне Орбан заявил в подкасте Harcosok órája, пишет HVG.hu: «Теперь вопрос не в том, пролетели два, три или четыре венгерских беспилотника, или нет. Допустим, они пролетели там несколько метров, а что дальше? Украина не является независимой, суверенной страной, мы поддерживаем Украину, она не должна вести себя так, как будто она суверенна. Если Запад завтра решит не дать ни одного форинта, Украина может закрыться. Это не то, о чем она должна беспокоиться».

