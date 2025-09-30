Сибіга відповів Орбану на заяву про суверенітет України та «угорські дрони»

Андрій Сибіга відреагував на заяви Віктора Орбана про суверенітет України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на висловлювання прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який заявив, що Україна «не є незалежною та суверенною. Це не те, про що вона повинна турбуватися».

«Хороша новина полягає в тому, що прем’єр-міністр Орбан визнав: деякі дрони дійсно увійшли в повітряний простір України з Угорщини. А як щодо вашого твіту, пане Сіярто, де ви називали це фейком? Час показав протилежне», — написав Сибіга.

Водночас він підкреслив, що «поганою новиною» залишається те, що Орбан досі перебуває під «впливом російської пропаганди».

«Ми з нетерпінням чекатимемо на його думки щодо державного суверенітету та незалежності, коли він позбудеться своєї залежності від російської енергії, як неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп і європейські партнери», — зазначив глава МЗС.

Раніше Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Збройні Сили України зафіксували порушення повітряного простору з боку Угорщини. Йдеться про проліт двох безпілотників, маршрут яких було оприлюднено на карті.

Напередодні Орбан заявив у подкасті Harcosok órája, пише HVG.hu: «Тепер питання не в тому, чи пролетіли два, три чи чотири угорські безпілотники, чи ні. Припустимо, що вони пролетіли там кілька метрів, а що далі? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми підтримуємо Україну, вона не повинна поводитися так, ніби вона суверенна. Якщо Захід завтра вирішить не дати жодного форинта, Україна може закритися. Це не те, про що вона повинна турбуватися».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.