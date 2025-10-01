Жена — начальница, муж — подчиненный: в Гоструда рассказали, можно ли так работать

Стало известно, может ли работодатель устанавливать ограничения по совместной работе близких родственников.

Юго-Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило правила, которые касаются трудоустройства родственников на одном предприятии, в учреждении или организации.

В частности, статья 25-1 Кодекса законов о труде Украины позволяет работодателю устанавливать ограничения относительно совместной работы близких родственников или свойственников. Речь идет о родителях, супруге, детях, братьях и сёстрах, а также о родственниках супруга.

Такие ограничения действуют в случаях, когда из-за выполнения трудовых обязанностей работники оказываются в прямом подчинении или под контролем друг у друга.

Также в Госслужбе добавили, что на предприятиях и учреждениях государственной формы собственности порядок применения этих ограничений определяется отдельным законодательством.

