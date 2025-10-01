Дружина — начальниця, чоловік — підлеглий: у Держпраці розповіли, чи можна так працювати

Стало відомо, чи може роботодавець встановлювати обмеження щодо спільної роботи близьких родичів.

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило правила, які стосуються працевлаштування родичів на одному підприємстві, в установі чи організації.

Зокрема, стаття 25-1 Кодексу законів про працю України дозволяє роботодавцю встановлювати обмеження щодо спільної роботи близьких родичів або свояків. Йдеться про батьків, подружжя, дітей, братів і сестер, а також родичів подружжя.

Такі обмеження діють у випадках, коли через виконання трудових обов’язків працівники опиняються у прямому підпорядкуванні чи контролі один від одного.

Також в Держпраці додали, що на підприємствах та установах державної форми власності порядок застосування цих обмежень визначається окремим законодавством.

