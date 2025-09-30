Практика судов
  1. В Украине

Украинцам напомнили, кому назначат субсидии на новый отопительный период

23:12, 30 сентября 2025
Жилищная субсидия назначается с момента обращения за ее назначением до окончания отопительного сезона.
Украинцам напомнили, кому назначат субсидии на новый отопительный период
Фото: slovopravdy.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области напомнило, что нужно знать украинцам о назначении субсидии на отопительный период 2025–2026 годов.

Жилищная субсидия — это адресная помощь, которая предоставляется членам домохозяйства для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидия предоставляется, если домохозяйство тратит на коммунальные услуги больше, чем установленный обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека, имущественного состояния и норм потребления.

Жилищная субсидия назначается с момента обращения за ее назначением до окончания отопительного сезона. На отопительный сезон субсидия рассчитывается с 1 октября до 30 апреля (с учетом длительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля).

«В отопительном периоде 2025–2026 годов расчет субсидии будет проведен автоматически для всех, кому назначена субсидия на неотопительный период 2025 года или чья субсидия составляет 0,00 грн», — заявили в ПФ.

Также там подчеркнули, что гражданам, которые уже получают субсидию или кому была назначена нулевая субсидия в летний период, не нужно дополнительно обращаться за выплатой.

Для назначения жилищной субсидии на отопительный сезон 2025–2026 годов необходимо обратиться в следующих случаях:

  • если документы на назначение субсидии подаются впервые;
  • если в назначении жилищной субсидии на неотопительный период было отказано (долг, отсутствие доходов и т. п.);
  • если летом было подано заявление на прекращение субсидии и граждане пользовались льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желают получать жилищную субсидию;
  • если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, социальном статусе и т. д.

В случае обращения гражданина за ее назначением в период до 30 ноября 2025 года жилищная субсидия будет назначена с октября 2025 года.

В ПФ добавили, что при расчете жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2025–2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европейском центральном банке спорят, навредит ли доверию к евро изъятие подсанкционных российских активов

Президент ЕЦБ Кристин Лагард обеспокоена тем, что изъятие наличных средств, пользующихся суверенным иммунитетом, помешает другим странам хранить свои резервы в евро.

Оформление актов выполненных работ будет упрощено – Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал принять законопроект

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ.

За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн

А за систематическое невыполнение требований Военного омбудсмана смогут лишить права занимать определенные должности – правоохранительный комитет согласовал законопроект.

Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады состоятся 3 октября

Комитет Верховной Рады по правовой политике все же решил провести собеседования с 4 кандидатами на должности судей Конституционного Суда.

Еврокомиссия готовится обойти вето Венгрии по вопросу открытия переговорных разделов для вступления Украины в ЕС

Лидеры ЕС могут изменить правила и отойти от необходимости единогласия для открытия переговорных кластеров с Украиной, что позволило бы продолжить реформы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді