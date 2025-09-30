Украинцам напомнили, кому назначат субсидии на новый отопительный период

Жилищная субсидия назначается с момента обращения за ее назначением до окончания отопительного сезона.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области напомнило, что нужно знать украинцам о назначении субсидии на отопительный период 2025–2026 годов.

Жилищная субсидия — это адресная помощь, которая предоставляется членам домохозяйства для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидия предоставляется, если домохозяйство тратит на коммунальные услуги больше, чем установленный обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека, имущественного состояния и норм потребления.

Жилищная субсидия назначается с момента обращения за ее назначением до окончания отопительного сезона. На отопительный сезон субсидия рассчитывается с 1 октября до 30 апреля (с учетом длительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля).

«В отопительном периоде 2025–2026 годов расчет субсидии будет проведен автоматически для всех, кому назначена субсидия на неотопительный период 2025 года или чья субсидия составляет 0,00 грн», — заявили в ПФ.

Также там подчеркнули, что гражданам, которые уже получают субсидию или кому была назначена нулевая субсидия в летний период, не нужно дополнительно обращаться за выплатой.

Для назначения жилищной субсидии на отопительный сезон 2025–2026 годов необходимо обратиться в следующих случаях:

если документы на назначение субсидии подаются впервые;

если в назначении жилищной субсидии на неотопительный период было отказано (долг, отсутствие доходов и т. п.);

если летом было подано заявление на прекращение субсидии и граждане пользовались льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желают получать жилищную субсидию;

если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, социальном статусе и т. д.

В случае обращения гражданина за ее назначением в период до 30 ноября 2025 года жилищная субсидия будет назначена с октября 2025 года.

В ПФ добавили, что при расчете жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2025–2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

