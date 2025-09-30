Українцям нагадали, кому призначать субсидії на новий опалювальний період

Житлову субсидію призначають із моменту звернення за її призначенням до закінчення опалювального сезону.

Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області нагадало, що потрібно знати українцям про призначення субсидії на опалювальний період 2025 – 2026 років.

Житлова субсидія – це адресна допомога, що надається членам домогосподарства на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія надається, якщо домогосподарство витрачає на комунальні послуги більше, ніж встановлений обов’язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу, майнового стану та норм споживання.

Житлову субсидію призначають із моменту звернення за її призначенням до закінчення опалювального сезону. На опалювальний сезон субсидію розраховують із першого жовтня до 30 квітня (з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня).

«В опалювальному періоді 2025-2026 років розрахунок субсидії буде проведено автоматично для всіх, кому призначено субсидію на неопалювальний період 2025 року або чия субсидія становить 0,00 грн», - заявили у ПФ.

Також там підкреслили, що громадянам, які вже отримують субсидію або кому було призначено нульову субсидію у літній період, не потрібно звертатися додатково за виплатою.

Для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років звернутися необхідно у таких випадках:

1) якщо документи на призначення субсидії подаються вперше;

2) якщо у призначенні житлової субсидії на неопалювальний період відмовлено (борг, відсутні доходи тощо);

3) якщо влітку була подана заява на припинення субсидії та громадяни користувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію;

4) якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, соціальному стані тощо.

У разі звернення громадянина за її призначенням у період до 30 листопада 2025 року, житлову субсидію буде призначено з жовтня 2025 року.

У ПФ додали, що під час розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2025 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

