Коррупционные схемы с выплатами в воинских частях: ОГП заявил о разоблачении на Черниговщине и Житомирщине

19:15, 1 октября 2025
В Черниговской и Житомирской областях разоблачили коррупционные схемы в воинских частях с незаконными выплатами военнослужащим.
Специализированные прокуроры в сфере обороны Центрального региона сообщили о новых случаях злоупотреблений в воинских частях, связанных с незаконными выплатами военнослужащим. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Черниговщина. Командиру одной из воинских частей и трём его подчинённым инкриминируют организацию фиктивного тылового пункта. На бумаге военнослужащие якобы выполняли обязанности, однако фактически получали незаконные выплаты и ремонтировали частное имущество командира. Государство потеряло более 2 млн грн. Дело передано в суд.

Житомирщина. В аналогичной схеме был задействован должностное лицо воинской части, которое организовало незаконное начисление дополнительных выплат тем, кто фактически не выполнял боевых задач. Сумма убытков — более 600 тыс. грн. Суд признал его виновным и назначил 5 лет лишения свободы и штраф. Рассмотрение в отношении других участников продолжается.

Расследование по этим производствам осуществляли следователи ГБР. Подозрения предъявлены по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают многолетние сроки лишения свободы, в частности за присвоение, злоупотребление служебным положением и служебную халатность.

