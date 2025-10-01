Корупційні схеми з виплатами у військових частинах: ОГП заявив про викриття на Чернігівщині та Житомирщині

На Чернігівщині та Житомирщині викрили корупційні схеми у військових частинах із незаконними виплатами військовослужбовцям.

Спеціалізовані прокурори у сфері оборони Центрального регіону повідомили про нові випадки зловживань у військових частинах, які стосуються незаконних виплат військовослужбовцям. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Чернігівщина. Командиру однієї з військових частин та трьом підлеглим інкримінують організацію фіктивного тилового пункту. На папері військовослужбовці нібито виконували обов’язки, однак фактично отримували незаконні виплати та ремонтували приватне майна командира. Держава втратила понад 2 млн грн. Справу передано до суду.

Житомирщина. В аналогічній схемі був задіяний посадовець військової частини, який організував незаконне нарахування додаткових виплат тим, хто не виконував бойових завдань. Сума збитків — понад 600 тис. грн. Суд визнав його винним і призначив 5 років позбавлення волі та штраф. Розгляд щодо інших учасників триває.

Розслідування у цих провадженнях здійснювали слідчі ДБР. Підозри висунуто за статтями Кримінального кодексу, які передбачають багаторічні строки ув’язнення, зокрема за привласнення, зловживання службовим становищем і службову недбалість.

