Минэнерго: Из-за обстрела инфраструктуры в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блекауте

В результате российского обстрела энергетических объектов в Киевской области возникла чрезвычайная ситуация на Чернобыльской АЭС.

Источник фото: Oleg Petrasyuk/EPA, via Shutterstock

Как сообщают в Минэнерго, в городе Славутич, где расположены объекты ГСП «Чернобыльская АЭС», в результате перепадов напряжения без электроснабжения остался Новый безопасный конфайнмент. Этот объект является критически важным, так как изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС, предотвращая выброс радиационных материалов в окружающую среду.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Отметим, что Международное агентство по атомной энергии официально заявило об опасной ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий оккупантов уже 10 дней остается без основного источника электроснабжения, сообщили в Минэнерго.

