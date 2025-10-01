Практика судов
  1. В Украине

Минэнерго: Из-за обстрела инфраструктуры в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блекауте

21:03, 1 октября 2025
В результате российского обстрела энергетических объектов в Киевской области возникла чрезвычайная ситуация на Чернобыльской АЭС.
Источник фото: Oleg Petrasyuk/EPA, via Shutterstock
Из-за российского обстрела энергетических объектов в Киевской области возникла чрезвычайная ситуация на Чернобыльской АЭС.

Как сообщают в Минэнерго, в городе Славутич, где расположены объекты ГСП «Чернобыльская АЭС», в результате перепадов напряжения без электроснабжения остался Новый безопасный конфайнмент. Этот объект является критически важным, так как изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС, предотвращая выброс радиационных материалов в окружающую среду.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Отметим, что Международное агентство по атомной энергии официально заявило об опасной ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий оккупантов уже 10 дней остается без основного источника электроснабжения, сообщили в Минэнерго.

война АЭС Чернобыль

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

