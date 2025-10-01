Запорожская АЭС 10 дней без света – МАГАТЭ подтвердило риск ядерной катастрофы

Запорожская АЭС из-за отключения питания работает только на дизель-генераторах.

Международное агентство по атомной энергии официально заявило об опасной ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий оккупантов уже 10 дней остается без основного источника электроснабжения, сообщили в Минэнерго.

По данным МАГАТЭ, станция на оккупированной территории функционирует только на резервных дизель-генераторах с запасом топлива на 10 дней.

Генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что ситуация является нестабильной с точки зрения ядерной безопасности, поскольку полное отключение резервных систем может привести к расплавлению ядерного топлива.

