Запорізька АЕС 10 днів без світла – МАГАТЕ підтвердило ризик ядерної катастрофи

Запорізька АЕС через відключення живлення працює лише на дизель-генераторах.

Міжнародне агентство з атомної енергії офіційно заявило про небезпечну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів уже 10 днів залишається без основного джерела електропостачання, повідомили в Міненерго.

За даними МАГАТЕ, станція на окупованій території функціонує лише на резервних дизель-генераторах із запасом пального на 10 днів.

Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі підкреслив, що ситуація є нестабільною з точки зору ядерної безпеки, оскільки повне відключення резервних систем може призвести до розплавлення ядерного палива.

