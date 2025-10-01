Міненерго: Через обстріл інфраструктури в Славутичі Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті

Унаслідок російського обстрілу енергетичних об'єктів у Київській області виникла надзвичайна ситуація на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляють у Міненерго, у місті Славутич, де розташовані об'єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент. Цей об'єкт є критично важливим, оскільки ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС, запобігаючи викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Зауважимо, що Міжнародне агентство з атомної енергії офіційно заявило про небезпечну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів уже 10 днів залишається без основного джерела електропостачання, повідомили в Міненерго.

