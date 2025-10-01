В Чернигове и области вводят графики отключения света из-за обстрела энергосистемы

Графики отключения света вводят на Черниговщине после атаки РФ.

Черниговщина и город Славутич сталкиваются с чрезвычайной ситуацией в энергетической сфере. В результате обстрела, который враг осуществил 1 октября, были повреждены важные энергетические объекты. Это привело к аварии в сети, в результате чего было отключено 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. Об этом сообщили в Черниговобленерго.

Из-за недостаточной мощности энергосистемы компания заявила, что была вынуждена ввести график почасового отключения электроснабжения, который начнет действовать с 20:00 1 октября. Согласно этому графику будут действовать четыре очереди, с принципом три часа со светом и шесть без света. Во время переподключений энергия будет временно отключаться и включаться, а те потребители, которые дольше других оставались без электроснабжения, будут отключены позже.

Стоит отметить, что из-за российского обстрела в Киевской области возникла чрезвычайная ситуация на Чернобыльской АЭС. Как сообщают в Минэнерго, в городе Славутич, где расположены объекты ГСП «Чернобыльская АЭС», из-за перепадов напряжения без электроснабжения остался Новый безопасный конфайнмент. Этот объект является критически важным, так как изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС, предотвращая выброс радиационных материалов в окружающую среду.

