У Чернігові та області вводять графіки відключення світла через обстріли енергосистеми

Графіки відключення світла вводять на Чернігівщині після атаки РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернігівщина та місто Славутич стикаються з надзвичайно ситуацією в енергетичній сфері. Унаслідок обстрілу, який ворог здійснив 1 жовтня, були уражені важливі енергетичні об'єкти. Це спричинило аварію в мережі, що призвело до відключення 307 тисяч споживачів у кількох районах області. Про це повідомили у Чернігівобленерго.

Через недостатню потужність енергосистеми, у компанії заявили, що були вимушені ввести графік погодинного відключення електропостачання, який буде працювати з 20:00 1 жовтня. За цим графіком буде діяти чотири черги, з принципом три години зі світлом і шість без світла. Під час перепідключень енергія буде тимчасово відключатися та вмикатися, а ті споживачі, які довше за інших перебували без електропостачання, будуть відключені пізніше.

Зауважимо, що через російський обстріл у Київській області виникла надзвичайна ситуація на Чорнобильській АЕС. Як повідомляють у Міненерго, у місті Славутич, де розташовані об'єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент. Цей об'єкт є критично важливим, оскільки ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС, запобігаючи викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.