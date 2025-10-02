В Киеве мужчина избил женщину из-за замечания в магазине

Киевлянин решил пройти к кассе без очереди, на что одна из покупательниц сделала ему замечание, и в ответ злоумышленник нанес женщине многочисленные удары.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему мужчине, который избил женщину из-за замечания в магазине. Об этом сообщила столичная полиция.

Инцидент произошел в одном из магазинов Днепровского района столицы. 27-летняя местная жительница стояла в очереди к кассе, когда один из посетителей подошел к кассиру и попытался совершить покупки, минуя очередь. Женщина сделала замечание мужчине, после чего тот набросился на нее с кулаками, ударив несколько раз по лицу и телу.

«От полученных травм потерпевшая упала, однако нападавший продолжил ее избивать, после чего сбежал. Женщину госпитализировали, у нее диагностировали многочисленные ушибы и перелом челюсти», — заявили в полиции.

Правоохранители установили и разыскали злоумышленника, которым оказался 23-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

