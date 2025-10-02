У Києві чоловік побив жінку через зауваження у магазині

Киянин вирішив пройти до каси без черги, на що одна з покупчинь зробила йому зауваження, і у відповідь зловмисник завдав жінці численних ударів.

У Києві правоохоронці оголосили про підозру 23-річному чоловіку, який побив жінку через зауваження у магазині. Про це повідомила столична поліція.

Інцидент стався у одному з магазинів Дніпровського району столиці. 27-річна місцева мешканка стояла у черзі до каси, як один з відвідувачів підійшов до касира та намагався здійснити покупки, оминаючи чергу. Жінка зробила зауваження чоловікові, на що той накинувся на неї з кулаками, вдаривши декілька разів по обличчю та тілу.

«Від отриманих травм потерпіла впала, однак нападник продовжив її бити, після чого втік. Жінку госпіталізували, в неї діагностували численні забої та перелом щелепи», - заявили у поліції.

Правоохоронці встановили та розшукали зловмисника, яким виявився 23-річний місцевий мешканець. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

