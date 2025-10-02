Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко и члены правления продолжают работать

Виталий Зайченко продолжит исполнять обязанности главы правления НЭК «Укрэнерго».

Фото: facebook.com/npcukrenergo

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко и члены правления компании продолжают исполнять свои обязанности. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

Ранее СМИ сообщали, что Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы «Укрэнерго».

В заявлении подчеркнули, что основные задачи компании на сегодняшний день — подготовка к ожидаемо сложному осенне-зимнему периоду, немедленное устранение последствий поражений объектов системы передачи электроэнергии и восстановление надёжного и стабильного электроснабжения потребителей, соблюдение критериев надёжности, безопасности и сбалансированной работы объединённой энергетической системы Украины, защита персонала и критически важного оборудования компании, а также конструктивная и прозрачная коммуникация с международными финансовыми институтами по дальнейшей поддержке украинской энергетики.

«НЭК «Укрэнерго» продолжает добросовестно выполнять все свои обязательства перед контрагентами, инвесторами и международными партнёрами. Для нас крайне важно сохранять управляемость, прозрачность, конструктивность и широкую международную поддержку — чтобы украинские энергетики и дальше получали необходимую технику и оборудование для аварийно-восстановительных работ, а защита объектов компании усиливалась», — говорится в заявлении.

Как сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на свои источники, наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» изменил свое решение относительно главы компании Виталия Зайченко. Его решили оставить на должности во время заседания 1 октября.

