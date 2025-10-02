Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко та члени правління продовжують працювати

Віталій Зайченко продовжить виконувати обов’язки голови правління НЕК «Укренерго».

Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко та члени правління компанії — продовжують виконувати свої обов’язки. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

Раніше ЗМІ повідомляли, що Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови «Укренерго».

У заяві підкреслили, що головні завдання компанії на сьогодні — підготовка до проходження очікувано складного осінньо-зимового періоду, невідкладна ліквідація наслідків уражень об’єктів системи передачі електроенергії та відновлення надійного і сталого електропостачання споживачів, дотримання критеріїв надійності, безпеки та збалансованості роботи об’єднаної енергетичної системи України, захист персоналу і критично важливого устаткування компанії, а також конструктивна і прозора комунікація з міжнародними фінансовими інституціями щодо подальшої підтримки української енергетики.

«НЕК «Укренерго» продовжує сумлінно виконувати всі свої зобов’язання перед контрагентами, інвесторами та міжнародними партнерами. Для нас надзвичайно важливо зберігати керованість, прозорість, конструктивність та широку міжнародну підтримку — щоб українські енергетики і надалі отримували необхідні техніку та обладнання для аварійно-відновлювальних робіт, а захист об’єктів компанії — посилювався», - йдеться у заяві.

Як повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на свої джерела, наглядова рада НЕК «Укренерго» змінила своє рішення щодо голови компанії Віталія Зайченка. Його вирішили залишити на посаді під час засідання 1 жовтня.

