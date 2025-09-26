Наглядова рада звільнила голову «Укренерго» Віталія Зайченка — ЗМІ

Виконувати обов'язки голови правління компанії тимчасово буде Олексій Брехт.

Фото: korrespondent.net

Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови «Укренерго». Про це повідомили низка ЗМІ, зокрема «Суспільне» та видання «Економічна правда» з посиланням на свої джерела.

Деталей щодо мотивів рішення наразі немає. Всі члени правління компанії отримали статус виконуючих обов’язки.

Виконувати обов'язки голови правління компанії тимчасово буде Олексій Брехт.

Зайченка призначили головою правління у червні 2025 року. Тоді за нього проголосували всі семеро членів наглядової ради. До цього він обіймав посаду головного диспетчера «Укренерго».

