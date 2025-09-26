Наблюдательный совет уволил главу «Укренерго» Виталия Зайченко — СМИ

Исполнять обязанности председателя правления компании временно будет Алексей Брехт.

Фото: korrespondent.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы «Укренерго». Об этом сообщили ряд СМИ, в частности «Суспільне» и издание «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники.

Подробностей относительно мотивов решения пока нет. Все члены правления компании получили статус исполняющих обязанности.

Исполнять обязанности председателя правления компании временно будет Алексей Брехт.

Зайченко был назначен главой правления в июне 2025 года. Тогда за него проголосовали все семеро членов наблюдательного совета. До этого он занимал должность главного диспетчера «Укренерго»

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.