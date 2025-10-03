Правительство дало дополнительное время получателям государственных выплат для прохождения физической идентификации

Кабмин продлил срок для прохождения физической идентификации получателей государственных выплат до 1 ноября.

Кабинет Министров принял постановление № 1219 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по выплате отдельных видов государственной помощи», согласно которому срок для прохождения физической идентификации получателей определенных видов государственной помощи был продлен до 1 ноября 2025 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Кто должен пройти идентификацию?

Физическую идентификацию должны пройти получатели государственных социальных выплат, которые на момент начала полномасштабного вторжения находились на учете в органах социальной защиты населения на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, и после 24 февраля 2022 года не обращались с заявлениями для продолжения выплат на других территориях.

Это касается таких категорий получателей, как:

• лица, не имеющие права на пенсию,

• лица с инвалидностью или лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью.

