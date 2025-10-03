Практика судов
Правительство дало дополнительное время получателям государственных выплат для прохождения физической идентификации

07:18, 3 октября 2025
Кабмин продлил срок для прохождения физической идентификации получателей государственных выплат до 1 ноября.
Источник фото: freepik
Кабинет Министров принял постановление № 1219 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по выплате отдельных видов государственной помощи», согласно которому срок для прохождения физической идентификации получателей определенных видов государственной помощи был продлен до 1 ноября 2025 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Кто должен пройти идентификацию?

Физическую идентификацию должны пройти получатели государственных социальных выплат, которые на момент начала полномасштабного вторжения находились на учете в органах социальной защиты населения на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, и после 24 февраля 2022 года не обращались с заявлениями для продолжения выплат на других территориях.

Это касается таких категорий получателей, как:

• лица, не имеющие права на пенсию,
• лица с инвалидностью или лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью.

Дополнительная потребность на Украинский культурный фонд – 589 млн грн, на поддержку кино – 1,32 млрд – комитет составил предложения к проекту бюджета

66,4 млн грн необходимы дополнительно на мероприятия культурной дипломатии, 64,4 млн грн – для Украинского института национальной памяти и 22 млн грн – для секретариата Уполномоченного по защите государственного языка.

В новой программе МВФ будут структурные маяки по правовым реформам – Роксолана Пидласа

МВФ подготовит новую программу для Украины, в которой также будут требования относительно реформ в сфере судебной власти и антикоррупции.

Бутылка виски и $30 тысяч для руководства Государственной судебной администрации – новый коррупционный скандал вокруг ГСА

Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего руководителя Службы судебной охраны, который признал вину.

В Еврокомиссии считают, что Украина может продолжать проводить реформы, не дожидаясь официальных шагов от ЕС по вступлению

Пока ЕС не спешит открывать переговорные разделы, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина может проводить реформы, не дожидаясь формального «зеленого света».

Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

