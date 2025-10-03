Уряд дав додатковий час одержувачам державних допомог для проходження фізичної ідентифікації

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1219 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо виплати окремих видів державної допомоги», якою було продовжено строк для проходження фізичної ідентифікації одержувачів певних видів державних допомог до 1 листопада 2025 року. Про це повідомили у Пенсійному фонді.
Хто має пройти ідентифікацію?
Фізичну ідентифікацію мають пройти одержувачі державних соціальних допомог, які на момент початку повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соціального захисту населення на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, і після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами для продовження виплати на інших територіях.
Це стосується таких категорій одержувачів, як:
