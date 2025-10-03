Практика судів
  1. В Україні

Уряд дав додатковий час одержувачам державних допомог для проходження фізичної ідентифікації

07:18, 3 жовтня 2025
Кабмін продовжив термін для проходження фізичної ідентифікації одержувачів державних допомог до 1 листопада.
Уряд дав додатковий час одержувачам державних допомог для проходження фізичної ідентифікації
Джерело фото: freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1219 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо виплати окремих видів державної допомоги», якою було продовжено строк для проходження фізичної ідентифікації одержувачів певних видів державних допомог до 1 листопада 2025 року. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Хто має пройти ідентифікацію?
Фізичну ідентифікацію мають пройти одержувачі державних соціальних допомог, які на момент початку повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соціального захисту населення на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, і після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами для продовження виплати на інших територіях.

Це стосується таких категорій одержувачів, як:

  • особи, які не мають права на пенсію,
  • особи з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Пенсійний фонд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу

Поки ЄС не поспішає відкривати перемовні розділи, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може проводити реформи, не чекаючи формального «зеленого світла».

Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Голова НАЗК Віктор Павлущик на зустрічі з єврокомісаром Мартою Кос заявив, що політична нейтральність НАЗК – запорука довіри

Очільник НАЗК Віктор Павлущик наголосив, що для Нацагентства принципово важливим є «збереження політичної нейтральності».

Мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав — судді ВАКС прокоментували пропозицію обмежити суддівську винагороду 80 тисячами грн

Як зазначив суддя ВАКС Маркіян Галабала, пропозиція обмежити 80 тисячами грн суддівську винагороду призведе до того, що судді в окремих регіонах отримуватимуть меншу зарплату, ніж поліцейський або працівник СБУ.

Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду