Уряд дав додатковий час одержувачам державних допомог для проходження фізичної ідентифікації

Кабмін продовжив термін для проходження фізичної ідентифікації одержувачів державних допомог до 1 листопада.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1219 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо виплати окремих видів державної допомоги», якою було продовжено строк для проходження фізичної ідентифікації одержувачів певних видів державних допомог до 1 листопада 2025 року. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Хто має пройти ідентифікацію?

Фізичну ідентифікацію мають пройти одержувачі державних соціальних допомог, які на момент початку повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соціального захисту населення на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, і після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами для продовження виплати на інших територіях.

Це стосується таких категорій одержувачів, як:

особи, які не мають права на пенсію,

особи з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.

