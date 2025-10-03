Практика судов
Крипта и арбитраж – в Одессе накрыли мошенническую сеть, обманувшую инвесторов на миллионы гривен

11:46, 3 октября 2025
В Одессе разоблачена мошенническая сеть, которая за 2024-2025 годы нажилась более чем на 24 млн грн.
Правоохранители обнаружили организованную группу, которая создавала фиктивные инвестиционные платформы, привлекала средства инвесторов, среди которых были и иностранцы, и переводила их на подконтрольные криптокошельки. По предварительным данным, общая сумма поступлений превысила 24 млн гривен, а количество пострадавших может достигать более 1500 человек. Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным следствия, организацией мошеннической схемы занимался 28-летний житель Одессы, который привлек ИТ-специалиста для администрирования вебсайтов вымышленных компаний и «звонарей» для контакта с потенциальными жертвами. Деятельность осуществлялась как дистанционно, так и через специально оборудованные офисы в Одессе.

Полиция задокументировала преступления в отношении семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Киргизии и других стран. Восьмеро участников группы задержаны, еще одного объявлено в розыск. Фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники в условиях военного положения.

Как действовала схема:

Злоумышленники создавали вебсайты несуществующих компаний, периодически меняли их названия для конспирации преступной деятельности и размещали ложную информацию о якобы предпринимательской деятельности в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалютных активов. Потенциальным инвесторам предлагалось зарегистрировать личный кабинет, выбрать инвестиционный план, пополнить счет и «получать дивиденды». На самом деле средства сразу аккумулировались на подконтрольных криптокошельках участников схемы, после чего они прекращали связь с пострадавшими.

Правоохранители установили подконтрольный злоумышленникам криптокошелек, сумма поступлений на который в 2024–2025 годах превысила 24 млн грн. Для конспирации фигуранты контролировали его через приватный ключ, не принадлежащий никакому известному сервису или бирже. По предварительным данным, фактическое число пострадавших, включая иностранцев, может превышать 1500 человек, для установления которых необходимо провести ряд следственных действий, в том числе в рамках международного взаимодействия.

