Крипта і арбітраж – в Одесі накрили шахрайську мережу, яка ошукала інвесторів на мільйони гривень

11:46, 3 жовтня 2025
В Одесі викрито шахрайську мережу, яка за 2024-2025 роки нажилася на понад 24 млн грн.
Правоохоронці виявили організовану групу, яка створювала фіктивні інвестиційні платформи, залучала кошти інвесторів, серед яких були й іноземці, і переводила їх на контрольовані криптогаманці. За попередніми даними, загальна сума надходжень перевищила 24 млн гривень, а кількість потерпілих може сягати понад 1500 осіб. Про це повідомили у Нацполіції.

За даними слідства, організував шахрайську схему 28-річний житель Одеси, який залучив ІТ-спеціаліста для адміністрування вебсайтів вигаданих компаній та «дзвонарів» для контакту з потенційними жертвами. Діяльність здійснювалася як дистанційно, так і через спеціально обладнані офіси в Одесі.

Поліція задокументувала злочини щодо сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Восьмеро учасників угруповання затримано, ще одного оголошено в розшук. Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану.

Як діяла схема:

Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, назви яких періодично змінювали з метою конспірації злочинної діяльності, де розміщували неправдиву інформацію про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати певний інвестиційний план, поповнити рахунок і «отримувати дивіденди». Насправді ж кошти одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників шахрайської схеми. Досягнувши мети, вони припиняли зв’язок із потерпілими.

Правоохоронці встановили підконтрольний зловмисникам криптогаманець, загальна сума надходжень на який у 2024-2025 роках перевищила 24 млн гривень. Задля конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, що не належав до жодного відомого сервісу чи біржі. За попередніми даними фактичне число потерпілих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідно провести низку слідчих дій, в тому числі в рамках міжнародної взаємодії.

