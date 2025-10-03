Минсоцполитики запустило экспериментальный проект по оплате медсестринского ухода для ВПЛ

20:12, 3 октября 2025
В Украине стартует пилотный проект для ВПЛ – оплата медсестринского ухода.
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины совместно с Минздравом запустили экспериментальный проект, предусматривающий оплату долгосрочного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц. Цель проекта – стабилизировать состояние здоровья людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и прошли эвакуацию.
Как работает проект:
- В транзитном пункте после эвакуации человек проходит консультацию у медицинского работника.
- При необходимости – направляется в медицинское учреждение для стабилизации состояния.
- Срок пребывания в медицинском учреждении – до 30 дней.
Что входит в услугу:
- медицинская помощь;
- сопровождение социального работника, который определяет потребности и помогает найти жилье;
- психологическая поддержка;
- общий уход.
Дополнительная информация:
- Перечень медицинских учреждений определяют Минсоцполитики и Минздрав.
- Учреждение для предоставления услуги заключает договор с НСЗУ.
- Услуга финансируется из государственного бюджета.
- Тариф на одного человека составляет 530,66 грн в день.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.