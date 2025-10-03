Минсоцполитики запустило экспериментальный проект по оплате медсестринского ухода для ВПЛ

В Украине стартует пилотный проект для ВПЛ – оплата медсестринского ухода.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины совместно с Минздравом запустили экспериментальный проект, предусматривающий оплату долгосрочного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц. Цель проекта – стабилизировать состояние здоровья людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и прошли эвакуацию.

Как работает проект:

В транзитном пункте после эвакуации человек проходит консультацию у медицинского работника.

При необходимости – направляется в медицинское учреждение для стабилизации состояния.

Срок пребывания в медицинском учреждении – до 30 дней.

Что входит в услугу:

медицинская помощь;

сопровождение социального работника, который определяет потребности и помогает найти жилье;

психологическая поддержка;

общий уход.

Дополнительная информация:

Перечень медицинских учреждений определяют Минсоцполитики и Минздрав.

Учреждение для предоставления услуги заключает договор с НСЗУ.

Услуга финансируется из государственного бюджета.

Тариф на одного человека составляет 530,66 грн в день.

