Мінсоцполітики запустило експериментальний проєкт з оплати медсестринського догляду для ВПО

20:12, 3 жовтня 2025
В Україні стартує пілотний проект для ВПО – оплата медсестринського догляду.
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України разом із МОЗ започаткували експериментальний проєкт, який передбачає оплату довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб. Мета проєкту – стабілізувати стан здоров’я людей, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії та пройшли евакуацію.
Як працює проєкт:
- У транзитному пункті після евакуації людина проходить консультацію у медичного працівника.
- За потреби – направляється до медичного закладу для стабілізації стану.
- Термін перебування у медичному закладі – до 30 днів.
Що входить у послугу:
- медична допомога;
- супровід соціального працівника, який визначає потреби та допомагає знайти житло;
- психологічна підтримка;
- загальний догляд.
Додаткова інформація:
- Перелік закладів охорони здоров’я визначають Мінсоцполітики та МОЗ.
- Заклад для надання послуги укладає договір з НСЗУ.
- Послуга фінансується з державного бюджету.
- Тариф на послугу за одну людину становить 530,66 грн на день.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.