Мінсоцполітики запустило експериментальний проєкт з оплати медсестринського догляду для ВПО

В Україні стартує пілотний проект для ВПО – оплата медсестринського догляду.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України разом із МОЗ започаткували експериментальний проєкт, який передбачає оплату довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб. Мета проєкту – стабілізувати стан здоров’я людей, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії та пройшли евакуацію.

Як працює проєкт:

У транзитному пункті після евакуації людина проходить консультацію у медичного працівника.

За потреби – направляється до медичного закладу для стабілізації стану.

Термін перебування у медичному закладі – до 30 днів.

Що входить у послугу:

медична допомога;

супровід соціального працівника, який визначає потреби та допомагає знайти житло;

психологічна підтримка;

загальний догляд.

Додаткова інформація:

Перелік закладів охорони здоров’я визначають Мінсоцполітики та МОЗ.

Заклад для надання послуги укладає договір з НСЗУ.

Послуга фінансується з державного бюджету.

Тариф на послугу за одну людину становить 530,66 грн на день.

