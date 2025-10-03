Практика судов
В Киевской области полиция заинтересовалась видео с малолетними «зачеперами»

19:18, 3 октября 2025
Родителей детей привлекли к ответственности.
В Киевской области полиция заинтересовалась видео с малолетними «зачеперами»
В городе Белая Церковь ювенальные полицейские обнаружили видео, на котором двое детей, 10 и 11 лет, ехали снаружи троллейбуса по проспекту Независимости. Мальчики объяснили, что делали это ради развлечения, не осознавая опасности.

Как указали в полиции, правоохранители провели профилактические беседы с детьми и их семьями, объяснив риски для жизни и здоровья. На родителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 184 КУоАП.

Недавно «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве 19-летний блогер сломал ногу, пытаясь снять экстремальное видео в метро.

