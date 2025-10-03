На Київщини поліція зацікавилась відео з малолітніми «зачеперами»

Батьків дітей притягнули до відповідальності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Біла Церква ювенальні поліцейські виявили відео, на якому двоє дітей, 10 та 11 років, їхали по проспекту Незалежності позаду тролейбуса, зачепившись ззовні. Хлопці пояснили, що робили це заради розваги, не усвідомлюючи небезпеки.

Як заявили у поліції, правоохоронці провели профілактичні бесіди з дітьми та їхніми родинами, пояснивши ризики для життя та здоров’я. На батьків складено адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 184 КУпАП.

Не так давно «Судово-юридична газета» писала, що у Києві 19-річний блогер зламав ногу, намагаючись зняти екстремальне відео у метро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.