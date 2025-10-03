Шатдаун в США не влияет на поставки оружия Украине — посол Украины в США Ольга Стефанишина

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в США 1 октября наступил шатдаун — частичная приостановка работы правительства.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что шатдаун в Соединенных Штатах не влияет на поставки оружия Украине.
«На данный момент прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику», — заявила она.
Ольга Стефанишина подчеркнула, что в Пентагоне временно приостановлена проработка очередного пакета в рамках программы PURL из-за отсутствия утвержденного финансирования.
«Это временная административная задержка, которая будет решена сразу после возобновления работы федерального правительства. На текущие поставки оружия это не влияет.
Посольство продолжает мониторить ситуацию и поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами», — добавила она.
