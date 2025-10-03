Шатдаун в США не влияет на поставки оружия Украине — посол Украины в США Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина подчеркнула, что все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в США 1 октября наступил шатдаун — частичная приостановка работы правительства.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что шатдаун в Соединенных Штатах не влияет на поставки оружия Украине.

«На данный момент прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику», — заявила она.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что в Пентагоне временно приостановлена проработка очередного пакета в рамках программы PURL из-за отсутствия утвержденного финансирования.

«Это временная административная задержка, которая будет решена сразу после возобновления работы федерального правительства. На текущие поставки оружия это не влияет.

Посольство продолжает мониторить ситуацию и поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами», — добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.