Практика судов
  1. В Украине

Шатдаун в США не влияет на поставки оружия Украине — посол Украины в США Ольга Стефанишина

15:16, 3 октября 2025
Ольга Стефанишина подчеркнула, что все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику.
Шатдаун в США не влияет на поставки оружия Украине — посол Украины в США Ольга Стефанишина
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в США 1 октября наступил шатдаун — частичная приостановка работы правительства.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что шатдаун в Соединенных Штатах не влияет на поставки оружия Украине.

«На данный момент прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику», — заявила она.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что в Пентагоне временно приостановлена проработка очередного пакета в рамках программы PURL из-за отсутствия утвержденного финансирования.

«Это временная административная задержка, которая будет решена сразу после возобновления работы федерального правительства. На текущие поставки оружия это не влияет.

Посольство продолжает мониторить ситуацию и поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами», — добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Международные партнеры финансируют зарплаты чиновников, но пока не согласились финансировать зарплаты военных – может ли сокращение окладов должностных лиц до 80 тысяч обеспечить увеличение зарплат военных

Зарплаты чиновников и должностных лиц финансируются за счет средств международных партнеров, но партнеры до сих пор не считают целесообразным финансировать зарплаты военнослужащих.

Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

На три должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС по квоте Совета судей есть только три претендента

Отбирать членов ВККС хотят два судьи хозяйственной юрисдикции и судья в отставке.

Кабмин утвердил порядок предоставления бесплатной правовой помощи отдельным украинцам за границей

Также правительство внесло изменения в расчет материальной помощи украинцам за границей.

Сбор детективами НАБУ информации с камер наблюдения «Безопасный город» не является НСРД, так как информация не была тайной – Верховный Суд

Адвокат указывал, что детективы НАБУ осуществили несанкционированный и незаконный доступ к указанной системе, что свидетельствует о вмешательстве в частную жизнь и визуальном наблюдении.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду