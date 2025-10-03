Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні — посол України у США Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина підкреслила, що усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком.

Фото: ukrinform.com

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у США 1 жовтня наступив шатдаун — часткове призупинення роботи уряду.

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що шатдаун у Сполучених Штатах не впливає на постачання зброї Україні

«Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком», - заявила вона.

Ольга Стефанішина підкреслила, що у Пентагоні тимчасово призупинено опрацювання чергового пакету в межах програми PURL через відсутність затвердженого фінансування.

«Це тимчасова адміністративна затримка, яка вирішиться одразу після відновлення роботи федерального уряду. На поточні постачання зброї це не впливає.

Посольство продовжує моніторити ситуацію та підтримує постійний контакт з американськими партнерами», - додала вона.

