Украинец пытался незаконно вывезти в Болгарию старинные книги Шиллера и Мерике, фото

Одесские таможенники задержали украинца, который пытался незаконно вывезти из страны две старопечатные книги без декларирования и соответствующего разрешения. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Нарушителя выявили во время таможенного осмотра автобуса, который направлялся в Болгарию через пункт пропуска «Рени-Джурджулешть».

В чемодане мужчины среди личных вещей нашли полное собрание сочинений Фридриха Шиллера, изданное в Штутгарте в 1883 году, и книгу Эдуарда Мерике, изданную в Дрездене в 1904 году.

Старопечатные издания изъяли в соответствии с протоколом о нарушении таможенных правил. Их культурную и историческую ценность определит специальная экспертиза.

По предварительным признакам — штампам и отметкам — можно предположить, что обе книги принадлежали фонду Одесской областной универсальной научной библиотеки имени М. С. Грушевского. Это одна из крупнейших и старейших библиотек города, основанная в 1875 году.

Известно, что книгохранилище работало даже во время оккупации Одессы в годы Второй мировой войны, о чем свидетельствует штамп на румынском языке.

