Практика судов
  1. В Украине

Украинец пытался незаконно вывезти в Болгарию старинные книги Шиллера и Мерике, фото

22:00, 3 октября 2025
Уникальные издания пытались вывезти без документов и декларирования.
Украинец пытался незаконно вывезти в Болгарию старинные книги Шиллера и Мерике, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесские таможенники задержали украинца, который пытался незаконно вывезти из страны две старопечатные книги без декларирования и соответствующего разрешения. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Нарушителя выявили во время таможенного осмотра автобуса, который направлялся в Болгарию через пункт пропуска «Рени-Джурджулешть».

В чемодане мужчины среди личных вещей нашли полное собрание сочинений Фридриха Шиллера, изданное в Штутгарте в 1883 году, и книгу Эдуарда Мерике, изданную в Дрездене в 1904 году.

Старопечатные издания изъяли в соответствии с протоколом о нарушении таможенных правил. Их культурную и историческую ценность определит специальная экспертиза.

По предварительным признакам — штампам и отметкам — можно предположить, что обе книги принадлежали фонду Одесской областной универсальной научной библиотеки имени М. С. Грушевского. Это одна из крупнейших и старейших библиотек города, основанная в 1875 году.

Известно, что книгохранилище работало даже во время оккупации Одессы в годы Второй мировой войны, о чем свидетельствует штамп на румынском языке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня книга

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет дал рекомендации для назначения судьями КСУ Юлии Кириченко, Захару Тропину, Оксане Клименко и Тарасу Цимбалистому

В дальнейшем Верховная Рада должна определиться с двумя судьями КСУ из четырех кандидатов

Минобороны тестирует штрафы в «Резерв+» за нарушение воинского учета

Недавно Минобороны сообщило об автоматической постановке на учет мужчин 25-60 лет без ТЦК и ВВК, а теперь тестирует штрафы в «Резерв+»

Юрий Бучацкий, которого задержала СБУ, не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности – Минюст

В Минюсте подчеркнули, что задержанный заместитель начальника Управления Юрий Бучацкий не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности.

Международные партнеры финансируют зарплаты чиновников, но пока не согласились финансировать зарплаты военных – может ли сокращение окладов должностных лиц до 80 тысяч обеспечить увеличение зарплат военных

Зарплаты чиновников и должностных лиц финансируются за счет средств международных партнеров, но партнеры до сих пор не считают целесообразным финансировать зарплаты военнослужащих.

Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду