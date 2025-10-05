Практика судов
Львов находится под самым массовым ударом – нет света, не ходит транспорт, над городом дым

08:42, 5 октября 2025
Пожары и столбы дыма после вражеских обстрелов, жителей просят оставаться в безопасности.
В результате масштабного российского обстрела в нескольких районах Львова частично пропала электроэнергия, а общественный транспорт приостановил работу, сообщил городской голова Андрей Садовый.

«Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали», – отметил мэр. По его словам, из-за массированной вражеской атаки городской транспорт временно не выезжает на маршруты.

Львов подвергся самому мощному удару за весь период войны. После обстрелов в городе вспыхнули несколько крупных пожаров, над которыми видны столбы черного дыма. Садовый уточнил, что пока нет подтвержденных данных об опасных выбросах, но призвал жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах.

«После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно оградить себя от возможных вредных испарений и дыма. После окончания тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают», – добавил он.

